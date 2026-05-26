PAMI con nuevo sistema de turnos 2026: cómo elegir ahora a tu especialista

La obra social PAMI deja atrás la histórica asignación fija de turnos y cada jubilado tendrá la posibilidad de seleccionar a sus propios profesionales médicos.

Con el objetivo de garantizar una mejor y más rápida respuesta, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció un importante cambio en el mecanismo de turnos para jubilados y pensionados. Con el nuevo sistema, se deja atrás la histórica asignación fija y cada afiliado tendrá la posibilidad de elegir a sus propios profesionales médicos.

El esquema no se limita solo a los especialistas , sino que también incorpora a los centros de diagnóstico por imágenes, oftalmólogos, centros oftalmológicos específicos y ópticas distribuidas en la red prestacional. La medida busca dar una respuesta concreta a uno de los principales reclamos que manifestaban los usuarios de la obra social de los adultos mayores.

La flexibilización del sistema también elimina las restricciones geográficas que afectaban a los beneficiarios. El modelo administrativo permite atenderse cerca del domicilio o en otra ciudad, permitiendo que el paciente seleccione el punto de atención que le resulte más conveniente según su comodidad o su ubicación eventual.

PAMI N euquen (2) A partir de ahora, cada afiliado del PAMI podrá elegir a sus profesionales médicos. Claudio Espinoza

Pami 2026: cómo funciona el nuevo sistema de libre elección médica

El principal cambio para los afiliados será la posibilidad de tener mayor margen de decisión sobre dónde y con quién atenderse dentro de la red habilitada por PAMI. Hasta ahora, muchos usuarios debían obtener primero una derivación o autorización dentro de determinados circuitos prestacionales antes de acceder a consultas especializadas.

Con el nuevo esquema, los jubilados podrán elegir directamente profesionales incluidos dentro de la cartilla habilitada por el organismo. Según explicó PAMI, el sistema estará basado en redes prestacionales organizadas por especialidad y región geográfica. Los afiliados podrán consultar disponibilidad de médicos y gestionar turnos mediante canales digitales, telefónicos y presenciales.

Otro de los objetivos oficiales es mejorar la competencia entre prestadores y aumentar la disponibilidad de turnos dentro de la red médica contratada. Desde el organismo consideran que la posibilidad de elegir especialistas puede incentivar mejoras en atención y calidad del servicio.

PAMI. Cartilla Digital. App. Los afiliados podrán elegir a sus profesional y pedir turnos 100% online.

Qué especialistas se incluyen en el nuevo sistema de PAMI 2026

La transformación del modelo de turnos abarca un espectro amplio de la cobertura médica diaria, con más de 30 especialidades y prácticas médicas disponibles. El organismo remarcó que la libre elección se aplicará inicialmente en algunas especialidades médicas y luego podría extenderse progresivamente a otros servicios de salud. Entre las áreas con mayor prioridad aparecen cardiología, traumatología, oftalmología y diagnóstico por imágenes, donde históricamente existen mayores demoras en la asignación de consultas.

La selección de especialidades no es casual: PAMI apuntó a cubrir las patologías más recurrentes del sector pasivo, que generan la mayor cantidad de consultas y que antes dependían de una asignación que el afiliado no podía discutir ni modificar. Ahora, el paciente tiene margen para decidir quién lo atiende y dónde.

Paso a paso, cómo acceder al nuevo sistema de turnos

El nuevo modelo de libre elección médica estará integrado principalmente con la plataforma “Mi PAMI”, disponible tanto en versión web como móvil. A través de ese sistema, los afiliados podrán consultar cartillas actualizadas, disponibilidad de especialistas, historial de atención y datos vinculados con autorizaciones médicas. También se incorporarán mecanismos de validación digital para agilizar asignaciones y evitar trámites presenciales innecesarios.

anteojos pami jubilados 1200 El nuevo mecanismo abarca turnos para cardiología, traumatología, oftalmología y diagnóstico por imágenes.

El funcionamiento del nuevo mecanismo requiere el cumplimiento estricto de tres pasos administrativos obligatorios para coordinar la atención. La primera etapa del proceso se inicia en el consultorio del médico de cabecera, quien actúa como el eslabón inicial para habilitar las consultas posteriores con los profesionales especializados del padrón. Se le debe pedir al profesional de cabecera una orden electrónica para la especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes u oftalmológico que se necesite.

La segunda instancia del trámite se traslada a las plataformas digitales de la obra social, donde se centraliza toda la información de los prestadores disponibles. La aplicación móvil y el sitio web institucional muestran la disponibilidad geográfica de los médicos para que el afiliado evalúe las opciones antes de formalizar la solicitud de la cita médica.

Finalmente, una vez que se haya elegido al especialista, centro de diagnóstico por imágenes o centro oftalmológico, el afiliado debe comunicarse o acercarse para pedir un turno. La coordinación final del día y el horario de la prestación de salud se realiza de manera directa con el consultorio o establecimiento seleccionado, sin intermediarios de la obra social.