Bolivia: Evo Morales pide la renuncia de presidente Rodrigo Paz en un nuevo día de protestas

Luego de que Evo Morales pidiera elecciones anticipadas, miles de manifestantes salieron a las calles de La Paz y protagonizaron una nueva jornada de protestas.

Se profundiza la crisis institucional en Bolivia y este lunes estuvo marcado por nuevas protestas en las calles de La Paz . La jornada se produce un día después de que el expresidente Evo Morales reclamara la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz , y solicitara la convocatoria a elecciones anticipadas.

El pedido de Evo Morales encontró su eco en miles de manifestantes que salieron este lunes con pancartas y carteles a las calles de la ciudad de La Paz , sede del Gobierno nacional de Bolivia , en lo que se convirtió en la cuarta semana consecutiva de protestas por la escasez de combustible, alimentos y medicamentos.

Este lunes se registraron episodios de represión por parte de las fuerzas de Seguridad, que usaron gases lacrimógenos para disipar a los manifestantes, quienes a su vez arrojaron petardos y otros elementos al grito de "¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!".

El Comando Departamental de La Paz informó sobre el avance de manifestantes encapuchados que bajaron a La Paz desde la ciudad vecina de El Alto.

Rodrigo Paz Pereira Bolivia (4)

El clamor de renuncia está dirigido al presidente Rodrigo Paz, un centroderechista que en las últimas horas se rebajó el sueldo a la mitad en un intento por mostrar austeridad, según expresó, porque "Bolivia está en quiebra" tras cuatro semanas de bloqueos internos.

"Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución", sentenció el mandatario en la ciudad de Sucre, a la que viajó para presidir los actos oficiales por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina.

Aunque insistió en que no negociará "bajo la presión del hambre", Paz pidió desde la ciudad que los sectores que mantienen los bloqueos en las rutas de todo el país levanten sus barreras y se sienten a dialogar.

protestas bolivia_ Ante la escalada de violencia que persite en Bolivia, el Presidente Rodrigo Paz analiza endurecer las medidas contra los manifestantes.

Además, el mandatario sostuvo que Bolivia vive una etapa de transformación política y que la crisis actual es "un parto doloroso pero necesario" para dejar la escructura de poder concentrado en un solo partido político.

Según Paz, pese a los bloqueos que causan millonarias pérdidas Bolivia se encamina a batir un récord en exportaciones en 2026, algo que no se percibía desde hace 12 años.

Esta es la prueba de fuego para el mandatario de 58 años, mientras su antecesor Evo Morales lo instó a dejar el poder por la vía institucional, y dijo: "para que no haya muertos ni heridos, la pacificación pasa por una transición y elecciones en 90 días".

evo morales.jpg Evo Morales durante su residencia en la Argentina.

Aunque insistió en que no negociará "bajo la presión del hambre", Paz pidió desde la ciudad de Sucre que los sectores que mantienen los bloqueos en las rutas de todo el país levanten sus barreras y se sienten a dialogar.

Esta es la prueba de fuego para Paz, de 58 años, mientras su antecesor Evo Morales lo instó a dejar el poder por la vía institucional, y dijo: "para que no haya muertos ni heridos, la pacificación pasa por una transición y elecciones en 90 días".

La crisis institucional llegó luego de que el Ejecutivo de Bolivia ignorara los planteos de mejoras salariales y los reclamos por combustibles adulterados que habría dañado a un gran número de vehículos en todo el país.