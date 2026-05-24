Del alto rendimiento a los barrios: cómo es el súper control médico y de vacunación gratuito para los chicos de Neuquén

Más de 1.300 chicos ya fueron evaluados en lo que va del año en los distintos centros deportivos municipales. Los detalles del alcance del programa.

Cómo es el súper control médico y de vacunación gratuito para los chicos de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén profundiza este año el programa de controles integrales para niños y adolescentes que participan en actividades deportivas gratuitas en los centros municipales . La iniciativa, impulsada junto al sector privado y el sistema de salud, incorpora controles médicos, nutricionales y motrices, además de seguimiento digital y campañas de vacunación.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli , explicó que el programa busca “mejorar la calidad de vida” de los chicos y acompañar el desarrollo deportivo con herramientas de prevención y detección temprana.

“Desde que entramos en la gestión con el intendente Mariano Gaido, fuimos transformando la actividad de los centros deportivos, mejorando la infraestructura y la calidad del servicio, pero también incorporando requisitos importantes para cuidar a los chicos”, señaló Serenelli.

En ese sentido, recordó que desde el año pasado se solicita certificado de escolaridad para acceder a las actividades deportivas municipales y que este año también se incorporó la presentación del carnet de vacunación.

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“Como vimos que muchos chicos no tenían el calendario completo, articulamos con el sistema de salud y llevamos vacunatorios móviles a los centros deportivos. No solamente vacunamos a los chicos, sino también a sus familias”, detalló.

Según informó el funcionario, ya se aplicaron alrededor de 4.500 vacunas en el marco del programa.

Evaluaciones integrales y seguimiento

Durante 2025, más de 5.320 niños y adolescentes participaron de controles integrales que incluyen estudios médicos, motrices y nutricionales mediante una batería de 16 evaluaciones.

Entre los controles se realizan electrocardiogramas portátiles, análisis de agudeza visual, estudios de pisada, evaluación postural, peso, talla, presión arterial y testeos físicos.

“Aplicamos métodos que generalmente se utilizan en el alto rendimiento, pero los llevamos al deporte comunitario. Tenemos historia clínica digital y seguimiento permanente”, destacó Serenelli.

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Además, explicó que este año el objetivo es realizar dos evaluaciones anuales por cada participante: una al inicio de las actividades y otra en el segundo semestre para comparar resultados y evolución.

Mejora de indicadores de salud

El secretario remarcó que el programa ya comenzó a mostrar resultados concretos en distintos indicadores. “En 2025 detectamos que el 42% de los chicos tenía problemas posturales. Hoy bajamos ese porcentaje al 30%”, aseguró.

También indicó que el 85% de los niños evaluados presenta parámetros cardíacos normales y que muchos casos de alteraciones leves pueden revertirse con actividad física y controles periódicos.

En relación a la nutrición, Serenelli sostuvo que también hubo mejoras significativas. “El 65% de los chicos hoy está dentro de los valores normales de peso. Bajamos mucho los casos de sobrepeso y seguimos trabajando en situaciones de bajo peso o malnutrición”, explicó.

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Articulación público-privada

El funcionario destacó además el acompañamiento del sector privado, que realizó una inversión superior a los 100 millones de pesos en equipamiento para sostener los testeos.

“Cuando uno se vincula y gestiona, estas cosas se logran. Esto no compite con el sistema público o privado de salud, sino que aporta una herramienta para acompañar a las familias”, afirmó.

Serenelli también valoró la participación de los padres en cada instancia del programa. “Las familias acompañan los testeos y participan de reuniones donde se les informa cada diagnóstico. Eso genera confianza y permite actuar rápidamente cuando aparece alguna problemática”, señaló.

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Atención odontológica para personas con discapacidad

El programa también incorporó atención bucodental para personas con discapacidad mediante un trabajo conjunto entre odontólogos del sistema público y privado.

“Hay chicos que recuperaron completamente su dentadura gracias a este proyecto. Los profesionales aportaron sus consultorios y nosotros acompañamos con insumos y coordinación”, explicó Serenelli.

Finalmente, el funcionario resaltó que todas las prestaciones son gratuitas para quienes participan de los centros deportivos municipales.

“Estamos convencidos de que ver a un chico sano, haciendo deporte y acompañado por políticas públicas, es el mejor resultado que podemos tener”, concluyó.