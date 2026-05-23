Avenida Mosconi y el desafío de una ciudad que ya no puede crecer con infraestructura del pasado

La obra vial más importante en la historia de la ciudad estará lista en tiempo récord y se convierte en joya y ejemplo de la gestión comunal del intendente Mariano Gaido.

El intendente Mariano Gaido y la obra de la Avenida Mosconi.

Son semanas contando los segundos de cada minuto. Exprimiendo al máximo cada momento de obra sobre lo que fue la ex Ruta 22 . Los cálculos, primerizos, indican que una parte importante de la “obra maestra” será parte del reverdecer primaveral capitalino de este 2026.

Los ingenieros y técnicos no quieren escuchar sobre las metas que les están poniendo sobre los planos de la obra vial más importante que hoy se construye, a nivel ciudad, en el país. Escuchan, observan y empujan hacia adelante.

Neuquén hace tiempo dejó de discutir si va a crecer o no, ese debate es parte del pasado. La llegada de nuevas familias, diariamente; la actividad económica y la expansión permanente de la ciudad resolvieron esa pregunta hace algunos años, con la llegada al gobierno comunal del actual intendente, Mariano Gaido .

Mosconi - comercios linderos - excepción de impuesto (2) Claudio Espinoza

El interrogante, para este y futuros gobiernos, parece ser otro: cómo acompañar ese crecimiento para que la infraestructura no quede varios pasos atrás de la pujante realidad.

Es en ese punto cuando uno entiende que hay pocas obras que exponen esa discusión de una manera tan visible como la transformación de la Avenida Mosconi.

Quien circula habitualmente por la vieja multitrocha sabe que hace tiempo dejó de comportarse únicamente como una ruta. Se transformó en un corredor atravesado todos los días por trabajadores, estudiantes, comerciantes, ambulancias, servicios y cientos de miles de personas, capitalinos y de otras localidades, que necesitan llegar a destino en una ciudad que crece a una velocidad inédita.

Lo que durante años fue una solución vial comenzó también a convertirse en un límite para la propia ciudad. Porque Neuquén creció hacia ambos lados de esa traza y la infraestructura empezó a mostrar señales de desgaste frente a una demanda completamente distinta a la que existía años atrás.

Cómo hacer las obras

El secretario de Infraestructura municipal, Alejandro Nicola, describió algo que quizás desde afuera no siempre se observa: “El desafío no es solamente qué obra hay que hacer, sino cómo hay que hacerla”.

ON - Mosconi obra (9) Omar Novoa

Hay un desafío técnico, un desafío operativo y también un desafío urbano.

La velocidad de ejecución aparece como uno de los aspectos que más llama la atención. En apenas dos meses comenzó la colocación de nueva carpeta asfáltica después de desmontar gran parte de la infraestructura existente. Parte de esa aceleración tiene una explicación concreta: una modalidad poco habitual para este tipo de obras.

“Trabajar mañana, tarde y noche ha sido clave; permitió acelerar muchísimo los tiempos de ejecución”, explicó Nicola. Pero la obra no parece pensarse solamente para resolver el presente.

Ciudad del futuro

Debajo de la superficie también se está construyendo infraestructura preparada para una ciudad futura: redes eléctricas con capacidad de expansión, fibra óptica, reservas para agua y cloacas, sistemas inteligentes de tránsito y una infraestructura pluvial diseñada para una realidad que cambió.

Porque incluso la lluvia cambió.

“El cambio climático modificó la forma en que cae la lluvia, concentrándose en precipitaciones de mucha intensidad y en poco tiempo”, señaló el funcionario.

Las ciudades crecieron, el suelo absorbente disminuyó y los fenómenos climáticos aparecen cada vez más concentrados e intensos. El resultado es conocido: calles anegadas, agua acumulada y dificultades para evacuarla. Resolver eso implica trabajar sobre una infraestructura que muchas veces nadie ve, pero que termina condicionando la vida cotidiana de miles de personas.

ON - Mosconi obra (8) Omar Novoa

También existe otra transformación menos visible y probablemente más simbólica. La Mosconi dejará de funcionar como una ruta que atraviesa la ciudad para convertirse en una avenida urbana pensada desde otra lógica.

“Pasamos de un diseño de ruta abierta a lo que será una de las principales avenidas urbanas de la ciudad”, sostuvo Nicola.

La discusión de fondo quizás no sea solamente vial.

Porque cuando una ciudad cambia la forma de mover personas, también cambia la forma en que vive, trabaja y se relaciona.

Las obras suelen medirse en metros ejecutados, plazos y presupuestos. Pero muchas veces terminan impactando en algo mucho más difícil de calcular: el tiempo que una persona pierde o gana cada día, la facilidad para llegar a trabajar, la conexión entre barrios o la sensación de que una ciudad acompaña el ritmo de quienes la habitan.

Porque a veces una avenida deja de ser solamente una avenida. Y pasa a convertirse en una decisión sobre la ciudad que se quiere construir.