Gaido impulsa más beneficios impositivos para comerciantes de la obra de Avenida Mosconi

El intendente de Neuquén presentará el proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante. "Hay que acompañar al sector comercial, que es el pulmón económico de la ciudad”, sentenció.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, presentará este martes al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para ampliar los beneficios impositivos destinados a los comerciantes ubicados sobre la obra de la Gran Avenida de la ciudad.

Actualmente, comercios con facturación anual inferior a los 2.000 millones de pesos ya cuentan con una exención del 100% de las tasas municipales mientras dure la obra. Con el nuevo proyecto, los locales que superen ese nivel de facturación también accederán a descuentos escalonados que irán del 35% al 10%, según sus ingresos, entre julio y diciembre de 2026.

Cabe destacar que el municipio también eliminó el cobro de la contribución por mejora para todos los frentistas alcanzados por la transformación de esa vía.

Gaido destacó que la iniciativa surgió del diálogo permanente con ACIPAN y las instituciones económicas: “Estamos llevando adelante una obra fundamental para Neuquén y sabemos que hay que acompañar al sector comercial, que es el pulmón económico de la ciudad”.

ON - Mosconi obra (9) Omar Novoa

Remarcó que la obra busca resolver problemas históricos de escurrimiento y drenaje que provocaron graves inundaciones en 2010 y 2014. Además, mencionó como antecedente reciente las consecuencias del temporal en Bahía Blanca.

“Neuquén necesitaba esta obra porque se transformó en una gran metrópolis”, afirmó. También señaló que los trabajos avanzan “más rápido de lo previsto” gracias a un esquema de obra permanente durante las 24 horas.

El intendente defendió el plan de beneficios fiscales y aseguró que se trata de medidas “únicas en el país”. Recordó que el 70% de los comercios frentistas sobre ese corredor ya no paga licencia comercial mientras dure la obra y que ahora se incorporarán rebajas para el resto de los contribuyentes alcanzados. “Cuando se hizo la avenida 9 de Julio no hubo un solo beneficio. Los neuquinos somos diferentes”, expresó.

Gaido beneficios impositivos Mosconi

Gaido repasó además otras medidas de alivio económico implementadas por el municipio, como los ocho meses gratis de patente para quienes compren vehículos 0 kilómetro en la ciudad y el año sin costo de licencia comercial para nuevos emprendimientos.

También recordó que la Municipalidad eliminó 52 tasas y defendió el modelo de gestión local frente al contexto nacional. “Neuquén es una isla a partir de Vaca Muerta y del esfuerzo de los neuquinos, pero formamos parte de la Argentina y sabemos que hay que acompañar al sector privado”, indicó.

El intendente evocó además que durante la pandemia la ciudad fue una de las primeras del país en reabrir la actividad comercial. “Los neuquinos demostramos que somos eficientes, que trabajamos unidos y cuidando lo nuestro”, señaló.

Finalmente, confirmó que el proyecto ingresará este lunes al Concejo Deliberante y pidió que sea tratado “de manera excepcional, expedita y rápida”. “Los comercios de la ciudad no pueden esperar plazos largos y prolongados”, concluyó.

Impacto económico y pedido de ACIPAN

El coordinador de Gestión Económica del municipio, Gastón Contardi, explicó que las medidas forman parte de una política de reducción de la presión tributaria local “y van a beneficiar a casi la totalidad de los comercios de la avenida Mosconi”.

El funcionario señaló que las medidas municipales buscan amortiguar el impacto de la situación económica nacional, marcada por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de costos para el sector privado, aunque reconoció las dificultades temporales que la obra genera.

En ese marco, diferenció la carga tributaria nacional de la municipal. Explicó que mientras la presión impositiva nacional impacta de manera significativa sobre los costos y la actividad económica rondando entre un 25 y 30%, la incidencia de las tasas municipales en la ciudad de Neuquén es del 1,4% a 1,8%.

Gaston Contardi

Contardi contó que primero se avanzó en la decisión de eximir del pago de la contribución por mejora a todos los frentistas, “una medida excepcional que no se aplica en otros sectores de la ciudad y que fue posible tras declarar la utilidad pública del proyecto”, y en beneficiar a los comercios frentistas con facturación anual inferior a los 2.000 millones de pesos.

Indicó que recientemente ACIPAN presentó un nuevo pedido para ampliar los beneficios a comercios con facturación superior a los 2.000 millones de pesos, en el marco de la situación económica nacional y de los cambios en la dinámica comercial y de circulación de la ciudad.

A partir de ese planteo, el intendente Mariano Gaido decidió avanzar con nuevas exenciones escalonadas, que comienzan con un descuento del 35% en la licencia comercial para los contribuyentes alcanzados.

“Ya teníamos el 70% de los comercios beneficiados con el no pago de tasas. Con esta ampliación llegamos a más del 90% de los frentistas alcanzados por algún beneficio relacionado con la obra de Mosconi”, Gastón Contardi. “Ya teníamos el 70% de los comercios beneficiados con el no pago de tasas. Con esta ampliación llegamos a más del 90% de los frentistas alcanzados por algún beneficio relacionado con la obra de Mosconi”, Gastón Contardi.

Acompañamiento del sector comercial

Por su parte, el presidente de ACIPAN, Dante Scatamburlo, expresó que "son estas medidas que ayudan en estos momentos, de mucha baja de ventas". El representante del sector comercial manifestó: "Agradecemos al municipio que atienda nuestro pedido y que podamos tener una disminución, especialmente esos comercios que tienen más ventas".

Daniel González, secretario de la Comisión Directiva de ACIPAN, destacó el acompañamiento del sector comercial a la obra de la Gran Avenida impulsada por el municipio a través del diálogo permanente.

Según explicó, desde el inicio se mantuvieron conversaciones con el municipio para reducir las complicaciones para los comerciantes. En ese marco, se logró que el estacionamiento quede habilitado únicamente sobre uno de los lados de las colectoras.

Además, señaló que, a pedido del actual presidente de ACIPAN, Dante Scatamburlo, también se avanzó en beneficios vinculados a las licencias comerciales por la afectación que podían sufrir los negocios: “Se logró una reducción del 100% en las licencias comerciales para las empresas que facturan hasta 2.000 millones de pesos y hubo reclamos de comercios con una facturación superior, por lo que también elevaron ese pedido al municipio para la prolongación de esos beneficios con la licencia comercial”

Finalmente, remarcó que el diálogo con las autoridades municipales es permanente.

Obra Mosconi-Avances (26) Maria Isabel Sanchez

Los principales puntos de los nuevos beneficios

Beneficios impositivos previstos:

• Facturación superior a $2.000 millones anuales: exención del 35%.

• Facturación superior a $3.000 millones: exención del 20%.

• Facturación superior a $6.000 millones: exención del 15%.

• Facturación entre $10.000 y $15.000 millones: exención del 10%.

• Eximición de tasas vinculadas a inspección, seguridad e higiene, publicidad y ocupación de espacios públicos y privados municipales.

• Vigencia del beneficio: desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

• Posibilidad de acreditar pagos ya realizados a futuras liquidaciones de la licencia comercial.

Condiciones para acceder al beneficio:

• Tener licencia comercial habilitada.

• Estar ubicado en los tramos 4, 5 y 6 de la obra “Nueva Avenida Mosconi”.

• Contar con domicilio comercial en las calles alcanzadas por la ordenanza.

• Haber presentado las declaraciones juradas correspondientes.

• No registrar deudas municipales o regularizarlas antes del 31 de diciembre de 2026.

• Estar inscripto como “Comercio Neuquino”.

• No pertenecer a los rubros excluidos.

Rubros excluidos:

• Estaciones de servicio.

• Supermercados e hipermercados.

• Bancos y actividades financieras.