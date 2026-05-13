Gaido y Figueroa lanzaron dos nuevos buses turísticos para potenciar la modernización: cómo serán los recorridos

Las unidades servirán para poner en valor los paseos costeros, la belleza natural de la Península Hiroki y sitios históricos emblemáticos como la Torre Talero.

La ciudad de Neuquén incorporó dos modernos buses turísticos 0 kilómetro destinados a fortalecer las actividades guiadas y potenciar el perfil turístico de la capital provincial, poniendo en valor sus paseos costeros, la belleza natural de la Península Hiroki y sitios históricos emblemáticos como la Torre Talero.

La iniciativa forma parte de la política impulsada por el intendente Mariano Gaido, orientada a diversificar la economía local mediante el turismo, el desarrollo científico y el fortalecimiento del emprendedurismo.

Las nuevas unidades fueron especialmente diseñadas como buses turísticos inclusivos y cuentan con tecnología de última generación. Entre sus principales características se destacan sistemas de autoguía en cinco idiomas disponibles en cada asiento, lo que permitirá mejorar la experiencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Durante la presentación, Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa, destacó que la incorporación de estas unidades representa “un día histórico para la ciudad” y remarcó que Neuquén necesitaba contar con buses turísticos “de jerarquía”, equipados con tecnología y servicios acordes a las grandes capitales del mundo.

“El turismo es una nueva economía para la ciudad y hoy es un éxito”, afirmó el jefe comunal. Recordó que al inicio de su gestión la ocupación hotelera rondaba el 29% y sostuvo que la capital provincial era vista únicamente como una ciudad de paso. “Nos comprometimos a transformarla en una ciudad turística”, señaló.

“Los neuquinos estamos orgullosos del gas y el petróleo, pero somos mucho más que eso: somos turismo, ciencia y tecnología”, Mariano Gaido. “Los neuquinos estamos orgullosos del gas y el petróleo, pero somos mucho más que eso: somos turismo, ciencia y tecnología”, Mariano Gaido.

buses turisticos

Gaido también remarcó que la incorporación de los colectivos turísticos fue posible gracias al trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, y destacó que la inversión se concretó a partir de una administración con superávit y cuentas ordenadas.

“Hoy nos ponemos al nivel de las capitales turísticas del mundo”, concluyó el intendente durante el acto de presentación de las nuevas unidades.

En tanto, el gobernador Figueroa destacó la importancia de la iniciativa y celebró el crecimiento de la capital provincial: “Estoy muy contento de esta iniciativa que ha tomado Mariano (Gaido), de poder poner a nuestra provincia en el lugar que debe estar, una capital que cada vez está más linda y que es más disfrutable”.

“Todos los neuquinos estamos muy orgullosos de nuestra capital, y esto viene a reforzar un trabajo que se viene desarrollando para lograr mayor cantidad de pernocte y consolidar a Neuquén no solo como la ciudad más importante de la Patagonia, sino del sur argentino”, afirmó.

“Esto incrementa la posibilidad de que todos puedan conocer lo que se está haciendo en Neuquén, con sus más de 30 kilómetros de costa, el polo tecnológico, los distintos espacios desarrollados y las vistas desde las bardas. Es una muy buena iniciativa que seguramente será valorada por los neuquinos y los visitantes”, Rolando Figueroa. “Esto incrementa la posibilidad de que todos puedan conocer lo que se está haciendo en Neuquén, con sus más de 30 kilómetros de costa, el polo tecnológico, los distintos espacios desarrollados y las vistas desde las bardas. Es una muy buena iniciativa que seguramente será valorada por los neuquinos y los visitantes”, Rolando Figueroa.

Cómo son los nuevos buses turísticos

Por su parte, el secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, destacó que “son unidades espectaculares. Tienen 55 asientos, accesibilidad para sillas de ruedas y para personas con discapacidad”.

“Además, cuentan con un sistema de audio específico para escuchar los guiados en todos los idiomas”, describió y contó que a diferencia del actual “cuentan con un espacio cerrado interno en la parte superior, por eso se denominan cabriolet. También, son más grandes por lo que podrán sumarse más personas a cada recorrido”, afirmó Cayol.

El funcionario también agradeció el respaldo del intendente Gaido en seguir invirtiendo para transformar a la ciudad en un polo de atracción: "Muchas gracias por apostar al turismo y seguir poniendo en valor estos hermosos paisajes que tiene la ciudad”.

Cayol precisó que cada bus tendrá un recorrido diferenciado. "Uno estará incorporado a un nuevo guiado que recorrerá el Parque Norte, el Paseo de las Bardas, y el Polo Tecnológico con todo lo que significa esos espacios para la ciudad. El otro seguirá cubriendo el circuito histórico tradicional”.

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El secretario remarcó que los buses no están destinados exclusivamente a turistas y que como siempre “seguiremos trabajando mucho con adultos mayores y escuelas, y todos los vecinos de la ciudad que quieran experimentar un viaje por la ciudad en estos buses".

Para sumarse a estos recorridos, Cayol recordó que los que quieran vivir la experiencia deberán acercarse al punto de salida del Bus que es en el Centro de Informes Turísticos de calle Olascoaga donde pueden inscribirse media hora antes comenzar el recorrido.

Los flamantes buses son de doble piso. En la parte superior poseen capacidad para 55 pasajeros y un diseño mixto: un sector abierto con techo corredizo y otro cerrado, pensado para adaptarse a distintas condiciones climáticas.

Por otro lado, el piso inferior cuenta con 12 asientos, espacio para un guía turístico y un área especialmente acondicionada para personas usuarias de sillas de ruedas. Además, las unidades poseen rampas de acceso para garantizar la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.