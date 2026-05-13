Desde abril rige en la ciudad una ordenanza que prohibió esta actividad en las esquinas y dispuso multas para los automovilistas que permitan esa tarea.

Limpiavidrios prohibidos en Neuquén: cómo se implementa la ordenanza y qué dicen los comerciantes

La ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios en Neuquén comenzó a mostrar sus primeros efectos visibles en distintas esquinas del centro. Comerciantes consultados coincidieron en que, tras la aprobación de la normativa, disminuyó notablemente la presencia de personas limpiando parabrisas en los semáforos, aunque algunos todavía aseguran ver casos aislados en determinadas zonas.

La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante neuquino en medio de un fuerte debate político y social. La ordenanza estableció sanciones económicas para quienes realicen limpieza de vidrios en la vía pública y también apunta a evitar situaciones de conflictividad en los cruces más transitados de la capital provincial. Las multas pueden alcanzar montos millonarios.

En una recorrida realizada por el centro neuquino y sectores comerciales, varios comerciantes aseguraron que la presencia de limpiavidrios bajó considerablemente en los últimos días.

SFP Esquinas sin limpiavidrios lavacoches trapitos (9) Una de las esquinas en la que eran habituales los limpiavidrios. Sebastián Fariña Petersen

Santiago, empleado de un cotillón, recordó a LM Neuquén que tiempo atrás la situación era frecuente y problemática en la zona céntrica. “Antes eran cinco por esquina”, contó. Según explicó, muchos de los jóvenes permanecían durante horas en el lugar y algunos protagonizaban peleas o disturbios entre ellos. “Más de una vez peleaban ahí, corrían gente, se peleaban entre ellos”, relató.

El comerciante aseguró que, desde la implementación de la ordenanza, el panorama cambió notablemente. “Por suerte ahora no están o aparecen vendiendo pañuelitos, pero ya no limpian vidrios”, dijo. También señaló que anteriormente algunos automovilistas se sentían incómodos cuando rechazaban el servicio. “Te insultaban si no querías que te limpiaran”, recordó.

Situaciones conflictivas en las calles

Para quienes trabajan en la zona comercial, la presencia constante de limpiavidrios había comenzado a transformarse en un tema recurrente de conversación entre clientes. Santiago sostuvo que las situaciones conflictivas perjudicaban indirectamente al comercio porque generaban malestar en quienes transitaban o estacionaban en el área.

Otro trabajador de un local cercano coincidió en que antes era habitual ver grupos de cuatro o cinco personas reunidas en las esquinas céntricas. En su caso, aclaró que no tuvieron problemas directos dentro del comercio, aunque sí observaban discusiones entre limpiavidrios y conductores.

SFP Esquinas sin limpiavidrios lavacoches trapitos (2) Sebastián Fariña Petersen

“Con nosotros casi nunca hubo problemas, pero sí entre ellos o con los autos”, explicó. Según indicó, después de la aprobación de la ordenanza dejaron de verlos con frecuencia y algunos pasaron a vender productos en los semáforos. “Ahora vemos chicos vendiendo cosas, pero ya no se ven casi limpiavidrios”, señaló.

El comerciante también remarcó que el cambio no fue inmediato en todos los sectores, aunque aseguró que desde hace varios días la presencia disminuyó considerablemente.

La percepción de una reducción en la actividad se repite en distintos puntos de la ciudad, aunque no todos consideran que la problemática haya desaparecido por completo. Jorge, comerciante de otro sector de Neuquén, aseguró que en la zona del Bajo donde trabaja hace tiempo dejó de ver limpiavidrios de manera permanente.

“Acá no los veo hace varios días”, explicó. Sin embargo, comentó que todavía observa algunos casos en otros sectores de la ciudad, especialmente cerca del alto neuquino. “Frente al hotel Comahue los veo siempre”, indicó.

SFP Esquinas sin limpiavidrios lavacoches trapitos (6) Sebastián Fariña Petersen

Según relató, antes la presencia era mucho más visible también cerca de supermercados y espacios verdes. “Enfrente de La Anónima siempre había varios”, recordó. Incluso mencionó que algunas personas acampaban en determinados espacios públicos del centro.

De todos modos, Jorge consideró que la situación parece haber cambiado tras la entrada en vigencia de la ordenanza. “Ahora que vos me decís, hace unos días que no los veo”, reconoció durante la entrevista.

El comerciante sostuvo que en su caso particular no sufrió inconvenientes directos, aunque sabía de otros locales donde sí habían existido problemas o discusiones. “Acá no hubo grandes problemas porque hay mucho movimiento”, explicó.

SFP Esquinas sin limpiavidrios lavacoches trapitos (3) Sebastián Fariña Petersen

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante generó posiciones encontradas desde el inicio. Mientras algunos vecinos y comerciantes reclamaban medidas para ordenar el tránsito y evitar situaciones de tensión en los semáforos, organizaciones sociales y sectores políticos cuestionaron que la iniciativa apuntara contra personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la normativa, no solo se prohíbe la limpieza de vidrios en la vía pública, sino también otras actividades consideradas informales o que impliquen ocupación indebida de espacios públicos sin autorización municipal. El objetivo, según argumentaron desde el municipio y sectores que impulsaron el proyecto, es reforzar la seguridad vial y prevenir conflictos entre conductores y quienes ofrecen servicios en los semáforos.

En los hechos, la implementación parece estar generando cambios visibles en algunas de las esquinas históricamente ocupadas por limpiavidrios. Comerciantes consultados remarcaron que muchos de quienes antes realizaban esa actividad ahora venden pañuelos, panificados u otros productos.

Limpiavidrios - (7) Claudio Espinoza

Multas por los limpiavidrios

La ordenanza estableció multas tanto para los limpiavidrios como para los automovilistas que permitan la actividad. Los montos son: $262.000 para el automovilista que pague por el servicio, y entre $20.000 y $350.000 para quien realice la actividad.

Sin embargo, días atrás María Pasqualini, secretaria de Gobierno municipal, reconoció que cobrarles la multa a los limpiavidrios “es complejo”, dado que muchos no tienen domicilio fijo ni ingresos registrables. Por eso, la herramienta más concreta en la práctica es la confiscación de los elementos de trabajo.

Para los conductores, en cambio, la fiscalización es más "fácil". El sistema de cámaras instaladas en los semáforos de las esquinas más transitadas permite identificar infracciones, de manera similar a las fotomultas. “Tenemos una ciudad muy monitoreada”, subrayó la funcionaria.