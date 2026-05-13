El intendente de Las Lajas salió a responder las acusaciones por autorizar su propia cantera

Aclaró que el yacimiento, que era de su padre, existe desde 2002 y sólo obtuvo una autorización de rutina que solicitan desde Minería. También dio detalles sobre el cobro de la tasa vial.

El intendente de Las Lajas, Pablo Cortez , salió a responderle al concejal de la localidad, Juan Cabezas, por la denuncia penal que presentó en su contra por presuntas irregularidades en su gestión frente al Municipio .

Mientras la Justicia investiga la autorización de una cantera a nombre del jefe comunal y el cobro de una tasa vial al combustible en la única estación de servicio del pueblo, también de su propiedad, Cortez aseguró que tiene toda la documentación a derecho y acusó el edil de no haber hecho denuncias por otras irregularidades que se registraron en la gestión pasada.

En una entrevista televisiva, el intendente de Las Lajas aseguró que la denuncia es "una maniobra política" de Cabezas, que fue presidente del Concejo Deliberante en la gestión anterior y lideró la lista para las elecciones de 2023. "Es concejal hace seis años, perdió con nosotros en 2023 y lo felicito por haberse despertado, porque lleva seis años sin hacer investigaciones", disparó.

Las respuestas a las acusaciones

Sobre los temas puntuales que le endilgan, aclaró que la cantera de Las Lajas era propiedad de su padre y data del año 2022. "En el 2007 falleció mi papá y pasó a mi nombre", dijo y aclaró: "La autorización es un requerimiento que pide Minería y yo no me podía autorizar ese requerimiento, por eso se lo pedí al Concejo Deliberante. Con los asesores creímos que era lo importante, que haya división de poderes", aclaró.

Las lajas

También opinó con respecto al cobro de la tasa vial al combustible y su vínculo con la única estación de servicio del pueblo. Consideró que, si bien ejerce como intendente y también está a cargo de la recaudación, se trata de un proceso ordenado en el que mes a mes se reporta el monto recaudado a la provincia.

"La estación de servicio era de mi papá desde hace 35 años y ahora es una SRL, no soy el único dueño. Nosotros somos un órgano de aplicación, cada vez que aplicamos la retención depositamos todos los meses y damos el aviso a la provincia", dijo.

Aclaró que Las Lajas no es la única localidad que cobra la tasa vial. Por el contrario, distintas localidades de la provincia apelaron a esta herramienta para compensar la falta de transferencias de fondos nacionales a la provincia de Neuquén, que repercutió en una baja de fondos disponibles para los municipios.

En ese contexto, aclaró que en los últimos 10 meses llevan recaudados unos 412 millones de pesos. Si bien otros municipios usan estos fondos adicionales para subsidiar los boletos de colectivo urbano, en Las Lajas se usa el dinero para pagar las obras de asfalto.

Pablo Cortez intendente de Las Lajas.jpeg

En su intervención televisiva, Cortez dijo que solicitaron 300 millones de pesos en concepto de fondos no reintegrables para hacer un kilómetro de asfalto. El resto de los costos van a cubrirse con la recaudación de la tasa vial. "Tenemos que hacer movimiento de suelos, cordón cuneta, comprar cemento, comprar hierros", dijo sobre la erogación que requiere asfaltar las calles de la localidad.

Falta de investigaciones en la gestión anterior

El intendente consideró que el concejal Cabezas no realizó el mismo tipo de denuncias o investigaciones durante la gestión anterior que se hizo cargo de la Municipalidad. Recordó que la ex intendenta, María Angélica Espinosa, fue acusada por la Justicia neuquina por la apertura de un basural a cielo abierto que no cumplía con las leyes vigentes.

"Hay una denuncia penal en contra del Ejecutivo y él ni se enteró. Pasaron 120 personas a planta con categorías altas y no se enteró. Entregaron 250 terrenos una semana antes del cambio de gestión, y para ellos es normal", se quejó.

"No me queda otra opción que pensar que es una maniobra política porque iba en la lista que perdió en 2023", aseguró.

WEB-Intendente-Las-Lajas-Pablo-Cortez-y-Tanya-Bertoldi.jpg

Cortez aclaró que está dispuesto colaborar con la Justicia, y que se siente tranquilo porque no cometió ningún delito. "Vamos a dar toda la documentación que el fiscal solicite y será la Justicia la que tome la decisión. Pero estamos muy tranquilos", aseguró.

"Por haber ganado de las elecciones el 10 de diciembre 2023, no creo que tengamos que vender todo. Yo vengo del sector privado y le quiero decir al concejal que hay vida fuera del Estado, él viene de hace años del sector público", dijo.

Cortez defendió su gestión y aseguró que la Municipalidad trabaja con superavit y recibe aportes no reintegrables porque tiene sus cuentas en orden. Además, aclaró que no incrementó la planta de personal municipal como sí ocurrió en gestiones anteriores.