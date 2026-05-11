Test de la persona bajo la lluvia: cómo dibujarlo para una entrevista laboral y qué errores evitar
El Test de la persona bajo la lluvia es una herramienta psicológica utilizada en entrevistas laborales para evaluar aspectos de la personalidad y la estabilidad emocional del candidato.
Dentro de sus distintos pasos, en muchas entrevistas laborales pueden solicitarle al aspirante al cargo que realice un dibujo sencillo. Aunque parezca una tarea menor, este tipo de prueba busca observar rasgos como la atención al detalle, la capacidad para seguir instrucciones, la solución de problemas, la creatividad, la gestión emocional y, en algunos casos, aspectos de la personalidad proyectada.
Uno de los más utilizados en esta prueba es el Test de la Persona Bajo la Lluvia que, como ya lo marca su denominación, consiste en representar una figura expuesta a ese contexto. Además del dibujo, también se puede pedir que se agregue una frase o una descripción. A través de este mecanismo, los entrevistadores recolectan información que no siempre surge de manera directa.
Qué se evalúa en esta prueba
El test no hace foco en la técnica artística pura, sino en cómo la persona se aproxima a la tarea y cómo ubica los elementos. El tamaño de la figura, la presencia y proporción del paraguas, la postura, la intensidad de la lluvia y la forma en que la persona interactúa con ese entorno son indicadores clave.
Tal como explican las psicólogas Silvia Mabel Querol y María Inés Chaves Paz en su libro Adaptación y aplicación del test de la persona bajo la lluvia: "en la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, en las que la lluvia representa un factor perturbador y observar qué tipo de defensas utiliza. Poder descubrir los conflictos y prevenirlos, hace nuestra tarea mucho más humana y gratificante".
A su vez, los evaluadores observan cómo interactúa la figura con ese escenario: si logra resguardarse, si aparece expuesta o cómo responde frente a esa situación.
También se tienen en cuenta los detalles, la prolijidad, la firmeza del trazo y la presencia de borrones. Mediante el dibujo, los especialistas pueden obtener indicios sobre la capacidad para enfrentar dificultades, el nivel de resiliencia, la estabilidad emocional, la autoestima, el manejo de la ansiedad y el grado de madurez.
Cómo dibujar correctamente a una persona bajo la lluvia
A la hora de afrontar el dibujo, hay varios aspectos a tener en cuenta:
- Persona: dibujar una figura humana reconocible. No es necesario detallar rasgos faciales complejos; una silueta proporcionada y con postura intencional es suficiente. La postura puede transmitir emociones: erguida y con la cabeza alta sugiere seguridad; ligeramente encorvada, cierta vulnerabilidad o protección frente al clima. Es importante decidir la postura antes de dibujar. Mantener una expresión neutra o levemente positiva.
- Lluvia: representarla con líneas oblicuas y uniformes que atraviesen la escena. Evitar hacer gotas aisladas confusas; la consistencia de las líneas comunica la idea de lluvia de forma inmediata. Debe ser moderada.
- Protección y entorno: agregar elementos que muestren cómo la persona enfrenta la lluvia: paraguas, impermeable, capucha, un abrigo cerrado o bien la ausencia de protección. Lo ideal es agregar un paraguas que cubra a toda la persona. Añadir suelo, charcos o sombras para dar contexto sin sobrecargar
- Mantener la figura en el centro. El encuadre coherente facilita la lectura del dibujo.
- Usar líneas limpias y evitar tachones excesivos. Ante un error, corregir con moderación o integrar la equivocación de forma intencional, como por ejemplo sombreando de otra manera.
- Controlar la escala: la persona no debe estar desproporcionadamente más pequeña o más grande frente a objetos, como el paraguas.
- Si hay que escribir una explicación, conviene que sea breve y coherente.
- Entregar el dibujo limpio y legible.
Recomendaciones y qué errores hay que evitar en el test
- Administrar el tiempo: dedicar unos segundos a planificar y el resto a ejecutar con pulcritud.
- No extenderse demasiado: entre 3 y 7 minutos es un tiempo razonable.
- No ubicar la figura en un borde de la hoja ni dibujar a la persona escondida, corriendo o sin apoyo.
- Comenzar por la silueta básica y luego añadir detalles: ropa, paraguas, lluvia y suelo.
- Usar trazos decididos; las líneas vacilantes pueden interpretarse como indecisión.
- Evitar excesos simbólicos: elementos como tormentas dramáticas, objetos peligrosos o gestos extremos pueden generar interpretaciones no deseadas.
- No olvidarse de dibujar el paraguas. Es importante no hacerlo muy pequeño.
- No recurrir a expresiones de angustia o enojo marcadas. Evitar dramatizar innecesariamente emociones, salvo que la instrucción requiera expresividad.
Te puede interesar...
Leé más
Estas son las 7 características de las personas inteligentes, según expertos en psicología
Cómo es el nuevo Motorola, el primero de la serie que busca transformar el smartphone en un "accesorio"
Cómo poner el "modo invisible" definitivo en WhatsApp y que nadie sepa que estás conectado
-
TAGS
- test
- LMNS
- Psicología
- Empleo
Noticias relacionadas