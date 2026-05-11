El Test de la persona bajo la lluvia es una herramienta psicológica utilizada en entrevistas laborales para evaluar aspectos de la personalidad y la estabilidad emocional del candidato.

Test de la persona bajo la lluvia: cómo dibujarlo para una entrevista laboral y qué errores evitar

Dentro de sus distintos pasos, en muchas entrevistas laborales pueden solicitarle al aspirante al cargo que realice un dibujo sencillo . Aunque parezca una tarea menor, este tipo de prueba busca observar rasgos como la atención al detalle, la capacidad para seguir instrucciones, la solución de problemas, la creatividad, la gestión emocional y, en algunos casos, aspectos de la personalidad proyectada.

Uno de los más utilizados en esta prueba es el Test de la Persona Bajo la Lluvia que, como ya lo marca su denominación, consiste en representar una figura expuesta a ese contexto. Además del dibujo, también se puede pedir que se agregue una frase o una descripción . A través de este mecanismo, los entrevistadores recolectan información que no siempre surge de manera directa.

El test no hace foco en la técnica artística pura, sino en cómo la persona se aproxima a la tarea y cómo ubica los elementos. El tamaño de la figura, la presencia y proporción del paraguas, la postura , la intensidad de la lluvia y la forma en que la persona interactúa con ese entorno son indicadores clave.

Tal como explican las psicólogas Silvia Mabel Querol y María Inés Chaves Paz en su libro Adaptación y aplicación del test de la persona bajo la lluvia: "en la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, en las que la lluvia representa un factor perturbador y observar qué tipo de defensas utiliza. Poder descubrir los conflictos y prevenirlos, hace nuestra tarea mucho más humana y gratificante".

Lluvia y viento El modo que se dibuja a una persona bajo la lluvia puede dar indicios de la personalidad del postulante.

A su vez, los evaluadores observan cómo interactúa la figura con ese escenario: si logra resguardarse, si aparece expuesta o cómo responde frente a esa situación.

También se tienen en cuenta los detalles, la prolijidad, la firmeza del trazo y la presencia de borrones. Mediante el dibujo, los especialistas pueden obtener indicios sobre la capacidad para enfrentar dificultades, el nivel de resiliencia, la estabilidad emocional, la autoestima, el manejo de la ansiedad y el grado de madurez.

Cómo dibujar correctamente a una persona bajo la lluvia

A la hora de afrontar el dibujo, hay varios aspectos a tener en cuenta:

Persona : dibujar una figura humana reconocible. No es necesario detallar rasgos faciales complejos; una silueta proporcionada y con postura intencional es suficiente. La postura puede transmitir emociones: erguida y con la cabeza alta sugiere seguridad; ligeramente encorvada, cierta vulnerabilidad o protección frente al clima. Es importante decidir la postura antes de dibujar. Mantener una expresión neutra o levemente positiva.

: dibujar una figura humana reconocible. No es necesario detallar rasgos faciales complejos; una silueta proporcionada y con postura intencional es suficiente. La postura puede transmitir emociones: erguida y con la cabeza alta sugiere seguridad; ligeramente encorvada, cierta vulnerabilidad o protección frente al clima. Es importante decidir la postura antes de dibujar. Mantener una expresión neutra o levemente positiva. Lluvia : representarla con líneas oblicuas y uniformes que atraviesen la escena. Evitar hacer gotas aisladas confusas; la consistencia de las líneas comunica la idea de lluvia de forma inmediata. Debe ser moderada.

: representarla con líneas oblicuas y uniformes que atraviesen la escena. Evitar hacer gotas aisladas confusas; la consistencia de las líneas comunica la idea de lluvia de forma inmediata. Debe ser moderada. Protección y entorno: agregar elementos que muestren cómo la persona enfrenta la lluvia: paraguas, impermeable, capucha, un abrigo cerrado o bien la ausencia de protección. Lo ideal es agregar un paraguas que cubra a toda la persona. Añadir suelo, charcos o sombras para dar contexto sin sobrecargar

agregar elementos que muestren cómo la persona enfrenta la lluvia: paraguas, impermeable, capucha, un abrigo cerrado o bien la ausencia de protección. Lo ideal es agregar un paraguas que cubra a toda la persona. Añadir suelo, charcos o sombras para dar contexto sin sobrecargar Mantener la figura en el centro. El encuadre coherente facilita la lectura del dibujo.

Usar líneas limpias y evitar tachones excesivos. Ante un error, corregir con moderación o integrar la equivocación de forma intencional, como por ejemplo sombreando de otra manera.

y evitar tachones excesivos. Ante un error, corregir con moderación o integrar la equivocación de forma intencional, como por ejemplo sombreando de otra manera. Controlar la escala: la persona no debe estar desproporcionadamente más pequeña o más grande frente a objetos, como el paraguas.

la persona no debe estar desproporcionadamente más pequeña o más grande frente a objetos, como el paraguas. Si hay que escribir una explicación, conviene que sea breve y coherente.

Entregar el dibujo limpio y legible.

ALERTA POR TORMENTAS Y LLUVIAS Una de las claves es dibujar un paraguas que cubra por completo a la persona.

Recomendaciones y qué errores hay que evitar en el test