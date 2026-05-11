Lucas Castelli cruzó a Pablo Cervi por su propuesta de pasar estatales al sector privado

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén cuestionó al senador nacional por "llegar tarde" a un plan que ya funciona en la provincia. Le pidió asistencia de Nación.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia de Neuquén, Lucas Castelli, salió al cruce de las declaraciones que hizo el senador por Neuquén, Pablo Cervi , en torno a la posibilidad de generar capacitaciones para que más personas consigan empleo en el sector privado.

"Qué bueno que @CerviPablo coincida con nuestro plan de gestión. Lástima que un poco tarde, unos dos años te diría. Porque es exactamente lo que venimos ejecutando desde el primer día: transformar la asistencia en laburo real, aumentar la capacitación y unir la necesidad del privado con quienes buscan trabajo", escribió Castelli en una publicación de su perfil oficial de X.

El ministro neuquino cruzó al senador de La Libertad Avanza por su proyecto, que apunta a "que el gobierno provincial instrumente un programa de capacitación y reconversión laboral orientado a empleados públicos".

En una entrevista radial, Cervi consideró el proyecto "es una alternativa para que el contratado o en monotributista que se encuentra en el Estado busque algo mejor" en el sector privado, donde los pagos suelen ser más elevados en rubros como la energía.

"Neuquén no puede solamente quedarse viendo pasar las inversiones sino transformar ese crecimiento en empleo genuino", afirmó. Agregó que hace falta actuar para proveer de talentos calificados a muchas empresas que hoy no encuentran personal.

lucas castelli

Según declaró, la iniciativa permite que muchas personas puedan capacitarse para obtener un mejor empleo en empresas privadas, por lo que podría afectar no sólo a los monotributistas sino también a la planta permanente.

"En las localidades del interior es aún peor, los más jóvenes no tienen demasiadas alternativas más que formar parte del Estado local", aseguró.

Embed Qué bueno que @CerviPablo coincida con nuestro plan de gestión. Lástima que un poco tarde, unos dos años te diría. Porque es exactamente lo que venimos ejecutando desde el primer día: transformar la asistencia en laburo real, aumentar la capacitación y unir la necesidad del… — Lucas Castelli (@lucascastelli16) May 11, 2026

Castelli criticó la postura de Cervi porque consideró que la propuesta ya existe y funciona a través del programa Emplea Neuquén. Agregó que se trata de capacitaciones que se financian sólo con fondos provinciales y sin asistencia de Nación.

"Solo 3 datos te doy: Ya son 30.000 los neuquinos capacitados a través de Emplea Neuquén. Pasamos de 25.000 planes sociales a 6000 incentivos de apoyo a la empleabilidad, sin intermediarios. Más de 6500 trabajadores privados nuevos tiene Neuquén en estos dos años de gestión", escribió el ministro.

"Sin discursos vacíos para las redes ni las elecciones, seguimos construyendo un Neuquén diferente", cuestionó Castelli. Y agregó: "Pablo, ya que sos senador nacional, te recomiendo que puedas gestionar alguna capacitación desde Nación, porque acá solo las hacemos desde la provincia".

Cervi y un proyecto para generar empleo

Cervi brindó entrevistas a distintos medios de comunicación en el marco del lanzamiento del Super RIGI. En sus declaraciones públicas, defendió la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que beneficia a Neuquén.

nadia marquez pablo cervi senado

"Los costos de los Estados en la provincia son altos, pagar salarios se lleva gran parte de los presupuestos del gobierno provincial y también los municipios", se lamentó.

"Neuquén es la provincia más beneficiada por las políticas que lleva adelante el presidente Milei. En su momento la ley Bases les dio a los neuquinos lo que corresponde", dijo en una entrevista televisiva. Y agregó: "El barril criollo estaba a 54 dólares y cuando estaba el dólar oficial a 300 y el blue a 900 nos pagaban el dólar oficial".

"Ahora lo que tenemos que trabajar es para que todo eso llegue a los neuquinos", afirmó Cervi, que consideró que los neuquinos todavía no ven el impacto del crecimiento de Vaca Muerta y, en muchos casos, depende de un empleo estatal para sobrevivir.

Otro cruce de La Neuquinidad a Cervi

Desde La Neuquinidad ya habían salido a marcarle la cancha al senador por sus dichos de que Neuquén “es la más beneficiada por las políticas del presidente Javier Milei. “Es un error”, le respondieron.

El diputado provincial, Francisco Lepore, por Avanzar Neuquén salió a responderle al senador nacional por estas afirmaciones realizadas en la mañana de este sábado y publicada en LM Neuquén. "Error @CerviPablo, si a Neuquén le va bien es porque gestionamos distinto", enfatizó Lepore, desde el oficialismo provincial.

Francisco Lepore del partido Avanzar Sebastián Fariña Petersen

Señaló que las políticas nacionales son para todas las provincias, en todo caso, "si Neuquén es la excepción es por el laburo de los neuquinos y una gestión provincial que amortigua el golpe. Si no, ¿cómo explicás que tengamos récord nacional de empleo privado con el éxito de Emplea Neuquén, o que seamos la provincia con más empresas radicadas del país en estos últimos dos años?".

Por su parte, la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, sostuvo que Neuquén atraviesa una etapa de crecimiento sostenida gracias a una “decisión política” basada en la administración de los recursos provinciales.

Julieta Corroza (3) La senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza.

“Mi banca es la banca de La Neuquinidad”, aseguró Corroza al explicar su rol dentro del Senado de la Nación. La legisladora sostuvo que cada proyecto que acompaña busca representar los intereses de Neuquén y remarcó que muchas de las políticas que hoy se desarrollan en la provincia no tienen correlato en el resto del país.

“Lo que está pasando en Neuquén no es natural. Hay una decisión política de administrar los recursos para que vuelvan a la ciudadanía”, afirmó.