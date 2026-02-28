La Neuquinidad le marcó un error a Pablo Cervi y lo cruzó fuerte: "No comemos vidrio"

El legislador devenido a libertario señaló este sábado que Neuquén fue la provincia más beneficiada por las políticas de Milei. La respuesta.

Desde La Neuquinidad salieron a marcarle la cancha al senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, quien había declarado que la provincia “es la más beneficiada por las políticas del presidente Javier Milei . “Es un error”, le respondieron.

Tras el doble respaldo del Congreso al Presidente, al convertir en ley tanto la de la baja de la imputabilidad como de reforma laboral , el legislador neuquino - en diálogo con LU5 - señaló que Neuquén fue la provincia más beneficiada por las políticas nacionales, sobre todo por el RIGI y la Ley Bases. Según se explayó, este marco normativo es lo que garantiza que la provincia reciba "lo que corresponde" y pueda potenciar su desarrollo hidrocarburífero y minero.

El diputado provincial, Francisco Lepore , por Avanzar Neuquén salió a responderle al senador nacional por estas afirmaciones realizadas en la mañana de este sábado y publicada en LM Neuquén . " Error @CerviPablo , si a Neuquén le va bien es porque gestionamos distinto ", enfatizó Lepore, desde el oficialismo provincial.

Señaló que las políticas nacionales son para todas las provincias, en todo caso, "si Neuquén es la excepción es por el laburo de los neuquinos y una gestión provincial que amortigua el golpe. Si no, ¿cómo explicás que tengamos récord nacional de empleo privado con el éxito de Emplea Neuquén, o que seamos la provincia con más empresas radicadas del país en estos últimos dos años?".

ON - Pablo Cervi (5).jpg Omar Novoa

"Políticas negativas de Nación para la provincia"

El legislador provincial cuestionó las políticas que resultaron en contra de los intereses de los neuquinos. Se refirió a las "políticas negativas del gobierno nacional en nuestra provincia: abandonaron más de 500 obras públicas, dejaron de pagar el FONID, no aportan nada del 27% que se llevan de impuestos a los combustibles, la coparticipación federal está cayendo a mínimos históricos, sin contar las más de 20.000 familias que se radican por año en Neuquén por la pésima situación económica del resto del país".

Francisco Lepore - Sesion Especial Gloria Ruiz

Cuestionó el freno de la obra pública de la gestión de Milei y lo comparó con nuestra provincia. "Neuquén viene dando muestras de que se puede gestionar distinto, haciendo obras con recursos propios: rutas, hospitales y escuelas, como la que inauguramos ayer en Caviahue, construida con fondos propios en tiempo récord y con una calidad única".

El diputado Lepore cerró: "Desde un sillón en Buenos Aires pueden decir lo que quieran, pero los neuquinos no comemos vidrio".

Expectativas por el discurso de Javier Milei

De cara a la apertura de sesiones ordinarias y el mensaje presidencial, Pablo Cervi se mostró optimista pero expectante sobre la "hoja de ruta" que marcará el mandatario. "El presidente Milei ha mostrado que tiene muy claro el camino para llevar a que seamos nuevamente una Argentina próspera", afirmó el senador en declaraciones a LU5, quien ahora integra el bloque oficialista tras su paso por el radicalismo.

Cervi enfatizó la importancia de avanzar hacia una reforma tributaria como el siguiente gran hito legislativo. Para él, la estabilidad lograda con las leyes de esta semana permite ahora discutir cómo aliviar la carga sobre los que producen. "Esperamos con ansias que marque de acá para adelante cómo sigue la hoja de ruta para poder acompañar desde el Senado", agregó.

Finalmente, el representante neuquino ratificó su compromiso con el proyecto libertario, destacando que el objetivo final es recuperar la prosperidad económica. "Hay una gran posibilidad de salir", concluyó Pablo Cervi, remarcando que el acompañamiento legislativo será clave para que las reformas estructurales se consoliden en el tiempo y lleguen al bolsillo de la gente.