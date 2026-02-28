Avenida Mosconi: el trabajo clave de CALF durante las obras

La cooperativa acompaña los avances en la traza en construcción para garantizar iluminación, seguridad vial y continuidad del servicio.

Mientras avanzan los trabajos de construcción en la nueva Avenida Mosconi, La cooperativa CALF despliega un operativo para garantizar el alumbrado público y el suministro eléctrico en un corredor clave que continúa en funcionamiento durante la ejecución de la obra.

La cooperativa acompaña el desarrollo de la avenida —una intervención estratégica para el crecimiento urbano de la capital neuquina— con tareas destinadas a mantener la continuidad y seguridad del servicio eléctrico en cada etapa. Dado que la traza permanece operativa mientras se construye, e l alumbrado público resulta un componente esencial para la circulación y la seguridad vial.

La obra comenzó en el denominado sector 4, entre las calles Linares y Gatica , tramo adjudicado a las empresas CN Sapac y RJ Ingeniería. Cabe recordar que las tareas no se ejecutan en simultáneo en toda la traza, sino que se avanza por sectores, de manera progresiva a lo largo de los 2,5 kilómetros de extensión.

En ese primer tramo, iniciado desde calle Chubut, el personal de CALF intervino sobre la red de alumbrado existente, completamente subterránea. Las tareas incluyeron la desafectación de instalaciones, la provisión de alimentación eléctrica provisoria en los sectores que podían quedar sin iluminación y el retiro de luminarias.

Intervenciones por etapas y reutilización de equipos

Las luminarias retiradas fueron desmontadas cuidadosamente para su posterior reutilización, ya que se encuentran en buen estado, lo que permite optimizar recursos y reducir costos. En paralelo, la cooperativa aseguró el suministro eléctrico en áreas sensibles, especialmente en los sectores de señalización vinculados a desvíos y retomes de la ruta.

calf mosconi

Por otro lado, la segunda etapa se desarrolló en el tramo comprendido entre Avenida Olascoaga y calle Don Bosco. Días después comenzó la tercera, entre Don Bosco y Gatica, donde nuevamente se intervino la red subterránea de alumbrado público con su desafectación, el retiro de artefactos y la provisión de alimentación temporaria para columnas que debían permanecer encendidas.

Hasta el momento, se retiraron aproximadamente 88 luminarias y se garantizó la energía para la señalética de obra, manteniendo condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad vial mientras avanzan los trabajos. Desde la cooperativa destacaron que el acompañamiento técnico y operativo resulta determinante para que una obra de esta magnitud se ejecute sin afectar la prestación del servicio.

calf mosconi 3

De este modo, CALF consolida su participación en el desarrollo de infraestructura urbana moderna y eficiente, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad y a la mejora de la conectividad en uno de sus principales corredores.