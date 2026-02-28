Avión, billetes y muerte: la caída de un Hércules en Bolivia terminó en un caos total

Un Hércules C-130 de la FAB impactó en una zona urbana densamente transitada. Entre los restos de la nave y las víctimas, una multitud intentó saquear el cargamento.

Un avión Hercules quedó destruido en un accidente ocurrido en El Alto, a pocos kilómetros de La Paz, en Bolivia

Una jornada de profundo pesar y desconcierto se vivió en la ciudad de El Alto , a pocos kilómetros de La Paz , tras el trágico accidente que sufrió este viernes una aeronave de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB), y que dejó un saldo provisional de al menos 15 muertos.

Un avión Hércules C-130 , que transportaba un importante cargamento de dinero perteneciente al Banco Central de Bolivia, se estrelló la tarde de este viernes, impactando trágicamente en una zona urbana densamente transitada.

El accidente se registró aproximadamente a las 18:00 horas (hora local), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Paz. Según los informes preliminares, la aeronave perdió un ala y se salió de la pista tras el aterrizaje , deslizándose por más de 1.000 metros sobre una avenida principal. En su trayecto, el pesado transporte militar colisionó con al menos diez vehículos, provocando una estela de destrucción.

Avion Hercules accidente Bolivia (2)

El Coronel Pavel Tovar, Comandante Nacional de Bomberos, confirmó que el siniestro ha dejado un saldo de 15 personas fallecidas, víctimas del impacto y el arrastre de la aeronave en la vía pública. Por su parte, el Hospital del Norte de El Alto informó el ingreso de 10 heridos, de los cuales ocho se encuentran en estado crítico, luchando por su vida.

La otra cara de la tragedia en Bolivia

El suceso tomó un cariz extraordinario cuando se reveló que el avión transportaba remesas de dinero. Tras el impacto, una ingente cantidad de billetes quedó esparcida sobre el asfalto, lo que provocó que cientos de vecinos de El Alto se aproximaran al lugar con la intención de recolectar el efectivo.

Pese al inminente riesgo de explosión por el combustible derramado y la inestabilidad de los restos del fuselaje, la multitud rebasó los cordones de seguridad iniciales. Ante el descontrol y el riesgo para la integridad de los civiles, las fuerzas del orden se vieron obligadas a intervenir.

Avion Hercules accidente Bolivia (4)

Se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y resguardar los valores del Estado y a pesar de la acción policial, se reportaron focos de tensión y caos en las zonas aledañas, dificultando las labores de rescate y peritaje.

Desde el Gobierno boliviano indicaron que los billetes serán considerados falsos, en caso de que sean utilizado por las personas que saquearon parte del cargamento.

En tanto, las autoridades aeronáuticas han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas que impidieron que la aeronave se detuviera de forma segura.

José Antonio Fanola, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó formalmente que el avión se salió de la pista tras completar la maniobra de aterrizaje, confirmando la magnitud del evento.

Avion Hercules accidente Bolivia (3)

Como medida inmediata de seguridad y para facilitar las operaciones de emergencia, se han suspendido todos los vuelos desde y hacia la ciudad de La Paz. El gobierno departamental y nacional coordinan acciones para asistir a los damnificados y asegurar el perímetro del siniestro.