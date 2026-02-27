A plena luz del día, ingresó a robar y quedó grabado por las cámaras de seguridad

Sucedió este jueves por la tarde. Con total impunidad, el ladrón se llevó un botín.

El sujeto huyó del lugar con un parlante en su poder.

Un nuevo hecho de inseguridad en Neuquén generó preocupación y bronca entre los vecinos del barrio 7 de Mayo , en el noroeste de la ciudad . Con total impunidad, un delincuente ingresó a robar una vivienda a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad .

El episodio ocurrió este último jueves, alrededor de las 17:46 , cuando el hombre accedió a la propiedad por la parte trasera de la casa . Rápidamente, la activación de la alarma del domicilio obligó al sujeto a moverse con agilidad para recorrer las instalaciones.

Luego de revisar toda la vivienda, el ladrón se apuró a salir con un botín en su poder , ya que logró llevarse un parlante . Acto seguido, huyó del lugar.

Con angustia, la víctima decidió compartir el indignante hecho, que ocurrió en menos de un minuto.

ladron 7 de mayo 2_16x9

Un robo fugaz

Según puede observarse en el video enviado por la persona afectada a Canal 7, el delincuente permaneció dentro de la vivienda escasos instantes, que le bastaron para cometer el delito. Primero, se detectó su presencia a través de la sombra proyectada en una de las paredes. de la vivienda. Segundos después, mientras la alarma domiciliaria sieguía sonando, el hombre abandonaba rápidamente el lugar con el elemento sustraído.

Los vecinos aseguran que no se trata de un hecho aislado. Según denuncian, este tipo de robos viene repitiéndose en las últimas semanas.

Ingresó a robar una casa en b° 7 de mayo y quedó grabado

Las imágenes de la secuencia fueron compartidas por la propia víctima con la esperanza de identificar al delincuente. Sin embargo, estima que no logrará recuperar el objeto robado.

Al momento de cometer el hecho, el sujeto vestía una gorra, remera verde de manga corta y una bermuda.

Un ladrón intentó robar dos veces en la misma noche

La ola de robos no alcanza solo a la ciudad de Neuquén. En Centenario, un comerciante vivió momentos de tensión durante la madrugada del martes cuando sorprendió a un hombre dentro del patio de su casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 en un domicilio del barrio Sarmiento, en inmediaciones de la EPET N° 2, y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Según denunció la familia, en una publicación en redes sociales, el sospechoso habría ingresado dos veces durante la misma noche con aparentes intenciones de robo.

intento de robo inseguridad en centenario

En un primer momento, el sujeto pasó caminando por el frente y minutos después volvió para ingresar al patio. Los ladridos del perro de la casa alertaron al propietario, quien salió y comenzó a gritarle desde una ventana y luego desde la puerta para obligarlo a retirarse.

Un vecino de Centenario sorprendió a un ladrón en el patio de su casa

Descubierto y amenazado, el intruso huyó rápidamente, saltando una reja y dándose a la fuga.

Según relataron los damnificados, no se trata de un hecho aislado. El vecino, que además es comerciante de la ciudad, aseguró haber sufrido varios intentos de robo y amenazas en los últimos meses por parte de personas que deambulan por la zona de las calles Costa Rica y Coronel Villegas, cerca del establecimiento educativo.