Trabajadores estatales marcharon en Neuquén contra la reforma laboral

Miles de trabajadores, nucleados en ATE, ADUNC entre otros gremios, marcharon por la ciudad para rechazar la ley, que este viernes podría aprobarse en el Senado. Adviertieron que de aprobarse, saldrán a cortar rutas.

Este viernes trabajadores estatales de Neuquén realizaron un paro de 24 horas y una movilización por el centro de la ciudad en repudio al avance de la reforma laboral que se discute este viernes en el Senado Nacional.

Trabajadores estatales, nucleados en ATE, ADUNC junto a distintos sindicatos y movimientos sociales, marcharon por las calles de Neuquén en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

Desde las 11 y hasta pasadas las 13 la columna recorrió las calles céntricas de la ciudad por lo que el tránsito se vio cortado en la Avenida Argentina y alrededores.

marcha ate 27 de febrero

La movilización finalizó frente a la sede de ANSES, donde el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, se dirigió a los trabajadores para enumerar las afectaciones contra los derechos laborales y el riesgo que corren los convenios colectivos de trabajo conseguidos con tantos años de lucha.

“Podrán aprobar una ley que tiene que ser impracticable, una ley que vamos a atacar judicialmente por ser inconstitucional. No nos van a tocar una coma de los convenios colectivos de trabajo. Hoy no nos van a venir arrebatar los derechos, si tenemos que volver a cortar rutas, vamos a volver a cortar rutas. Que sepan que donde intenten avanzar sobre un derecho de un estatales se encontrar con el conjunto de los estatales organizados”, aseguró Quintriqueo.

marcha paro ate

Además, el dirigente de los estatales neuquinos agradeció a los trabajadores movilizados y explicó que la marcha concluyó en el ANSES ya que aseguró que ese esa dependencia estatal dijo que va a ser "desfinanciado".

"Con la reforma previsional van a desfinanciar el ANSES y eso va a repercutir directamente en nuestros jubilados y jubiladas. Por eso es importante estar acá, porque hoy es la reforma", insistió.

El secretario general de ATE dijo que "seguramente compraron la cantidad de senadores y diputados suficiente para que hoy hagan ley esta reforma". E indicó: "Esta reforma no la van a poder practicar, cada uno de nosotros tenemos que hacer posible para que esa reforma no se pueda aplicar. La experiencia es lo que pasó en los 90 cuando nos privatizaron sectores, pero salimos a frenarlos".

marcha paro ate

"Tenemos esa experiencia y es necesario hoy más que nunca estar convencidos del que camino que tenemos que recorrer para defender nuestro convenio es el de la calle. Podrán llorar aquellos que acompañaron la reforma, pero no nos van a convencer que votaron con dolor, votaron con alegría porque se cagaron en cada una de las compañeras y compañeros", denunció.

Quintriqueo le dijo a los movilizados que no les gane la desesperanza ya que la ley va a ser atacada judicialmente y que no va a poder ser practicada.

"Hoy no nos van a arrebatar esos derechos conseguidos en la calle. Que sepan que donde intenten avanzar sobre un derecho de un estatal se van a encontrar al conjunto de los estatales organizados para resistir", concluyó el dirigente de ATE.