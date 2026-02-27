ATEN se expresó contra la reforma laboral, mientras avanza su aprobación: "Hoy es un día tenebroso"

El sindicato docente brindó una conferencia de prensa para expresar su repudio al proyecto que impulsa el oficialismo a nivel nacional.

En el marco de una jornada de lucha para rechazar la reforma laboral que impulsa el oficialismo a nivel nacional y que avanza en el Congreso de la Nación, el gremio docente ATEN y otras organizaciones sociales de Neuquén ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación por una normativa que podría cercenar los derechos de los trabajadores.

“Hoy es un día tenebroso, que destruye los derechos de los trabajadores, estamos convencidos que es imprescindible seguir construyendo unidad para resistir los avances de la derecha“, dijo la secretaria general del gremio docente, Fanny Mansilla, en una conferencia en la que se congregaron referentes de distintas organizaciones.

“Esta Ley de Reforma Laboral, que hoy pretenden legitimar en el congreso de la Nación, es parte de un paquete de medidas que nos harán retrotraer a una Argentina sin derechos y sin ninguna posibilidad de ascenso social”, señaló.

De la conferencia de este viernes participaron, además de ATEN, otros gremios y organizaciones como ADUNC, APUNC, SADOP, MUTEN, FUC, APDH, La Revuelta, Foro en Defensa de la Ley 2302, Libres del Sur, CTEP y Confederación Mapuche Zonal Xawvnko.

“Nos convoca la historia de resistencia colectiva ante las políticas a nivel nacional que implican un retroceso importantísimo para el pueblo; la Reforma Laboral, el Proyecto de Ley de Libertad Educativa, la baja en la edad de punibilidad, la ley de glaciares, todas de carácter regresivo y punitorio“, aseguraron.

La postura de ATEN se alinea con otras medidas de fuerza impulsadas por la oposición y otras organizaciones sociales que critican el proyecto de reforma, también conocido como Modernización Laboral, ya que consideran que se ajusta más a los reclamos de las patronales incluso cuando éstos van en contra de los derechos adquiridos del sector trabajador.

El gremio de estatales ATE también se plegó a un paro general para repudiar el avance del proyecto de ley, que hoy podría recibir una aprobación definitva en la Cámara de Senadores de la Nación.

"Queremos una reforma laboral que formalice el empleo y amplíe derechos. Para eso hace falta un plan económico y un proyecto de país que incluya a la gente, que genere trabajo y oportunidades, no que la empuje al desempleo y la pobreza", había expresado el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, con una clara postura en contra de la ley.

La CGT no convocó a un paro esta vez, aunque anunciaron que realizarán una presentación judicial contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. La presentación busca declarar la "inconstitucionalidad" de la iniciativa que podría sancionarse mañana en el Senado.

El Senado discute la reforma laboral

La reforma laboral se encamina a ser ley. Este viernes el oficialismo del Senado estima que los 42 votos que consiguieron en el tratamiento anterior son ahora el piso para la sanción de la ley y no descartan sumar alguno más.

La eliminación del artículo 44 en Diputados implica que los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral recibirán el 100% de sus haberes, lo que marca el principal punto de decisión para los senadores.

Hoy solo podrá aprobar la iniciativa o insistir con la ley original. La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero dijo al respecto: “Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”.