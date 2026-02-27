Tensión en la protesta contra la reforma laboral: cuatro detenidos y tres policías heridos

Este viernes, el oficialismo busca además aprobar el proyecto de la baja de edad de imputabilidad. Manifestantes marchan hacia el Congreso.

A las 10 de la mañana comenzó la movilización desde Salta y Avenida de Mayo al Congreso. Foto: NA.

En la previa del debate por la reforma laboral en el Congreso de la Nación, a primera hora se desarrollaban protestas en puntos clave de CABA y Provincia de Buenos Aires. Un fuerte operativo de Gendarmería desalojó a trabajadores de Fate que cortaban la autopista Panamericana. En el obelisco, comenzaron a concentrar desde las 7 de la mañana.

En el obelisco, manifestantes y efectivos de seguridad se enfrentaron cara a cara. Esuvo cortada la intersección de Corriente y 9 de Julio. Desde la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo para liberar el Metrobus y carriles de la 9 de Julio. Los manifestantes se trasladaron a la Plaza de la República.

Según informó TN hubo corridas y se registraron tres policías heridos. Dos de ellos sufrieron traumatismos de rodilla, mientras que un tercero presentó lesiones en la mano derecha

incidentes en el Obelisco

Tras los incidentes y las corridas en el Obelisco, los manifestantes comenzaron a concentrar en el Congreso. La Policía de la Ciudad armó un cordón con escudos para que las personas caminen por la vereda y eviten protestar sobre la calle.

Alrededor del mediodía, el frente de sindicatos unidos se movilizó frente al Congreso y hay despliegue de unos 2 mil efectivos de fuerzas federales. Al respecto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva confirmó que el protocolo antipiquetes se aplicará.

Crece la tensión y hay cuatro detenidos

Pasadas las 14 horas, comenzaron algunos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan contra la reforma laboral.

El predio está con vallados y personal de Infantería de la Policía Federal comenzó a tirar agua contra un grupo de personas que intentaban acercarse.

En este contexto, cuatro personas fueron detenidas por la Policía de la Ciudad tras los incidentes registrados en la zona del Obelisco.

Según informaron fuentes oficiales, tres de los arrestados están acusados de haber agredido a tres efectivos policiales, mientras que el cuarto fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

La marcha de sindicatos sin la CGT

La medida es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales en rechazo de la reforma laboral que será tratada este viernes en el Senado y busca convertir en ley el Gobierno.

En un comunicado, el espacio sostuvo que la protesta buscará impedir que la reforma laboral “salga del Congreso” y cuestionó la falta de convocatoria a un paro por parte de la CGT.

cgt

“Están pidiendo la inconstitucionalidad de una ley que todavía no existe. Es increíble. Una cosa así no pasó nunca antes. En vez de ir a protestar al Congreso o a Plaza de Mayo, ¿deciden ir al Poder Judicial?”, cuestionó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, respecto de la decisión de la conducción cegetista de marchar el lunes a los tribunales de Plaza Lavalle cuando presenten el pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia.