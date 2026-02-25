Reforma laboral: las ART esperan poner fin a los juicios de riesgos del trabajo

El año pasado hubo 134.000 nuevas causas. La reforma pone límites a honorarios de los peritos, establece uso uniforme a tablas de discapacidad y de pagos a los abogados.

Las ART esperan que la Reforma Laboral le ponga límites a la judicialidad laboral.

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) están a la expectativa de que se termine de aprobar la Reforma Laboral en el Senado - cuyo tratamiento será este viernes 27 de febrero - ya que contiene artículos que buscan poner límites a los juicios por riesgos del trabajo.

De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en 2025 se iniciaron 134.141 nuevas causas, lo que equivale a casi 133 juicios cada 10.000 empleados. Se trata de un nuevo récord histórico.

Entre otros puntos, l a reforma busca aclarar los elementos que tienen que tomar en cuenta los jueces laborales a la hora de fallar. Por caso, los médicos y psicólogos forenses que intervengan en los procesos deberán acreditar especialización en la materia.

La nueva ley desengancha los honorarios de los expertos del monto del juicio, para evitar que se "inflen" de las penalidades. Además se establece que los peritos deberán atenerse a la tabla de discapacidades que determina la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que hasta ahora están usando parámetros diferentes según la jurisdicción.

juicios laborales.jpg Los juicios laborales siguen creciendo y preocupan a las aseguradoras.

Pero si hay un punto que puede resulta clave es la modificación del articulo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. El mismo determina que los empleados pueden iniciar un juicio de manera gratuita, y que en caso de perder, su vivienda no podrá ser embargada. Pero se añade ahora que si los jueces determinan que existe "pluspetición inexcusable", lo que deriva en una sobreestimación del monto reclamado, el abogado será solidariamente responsable en caso de perder. Es decir, que si el abogado trata de "inflar" el reclamo del trabajador podría resultar perjudicado.

Tres provincias concentran los juicios

La UART afirma que "el 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en determinadas jurisdicciones", señala el reporte sectorial.

La litigiosidad a nivel nacional se incrementó en un 6,4% en 2025, superando el crecimiento de la producción industrial (1,6% según el INDEC). "El nivel de judicialidad actual es elevado e injustificado a la luz de los datos objetivos", planteó la entidad.

Considerando las 5 provincias más litigiosas, lidera de manera destacada Santa Fe con 296 juicios cada 10.000 trabajadores, le siguen Mendoza con 208, PBA con 159, Córdoba con 127 y CABA con 113 juicios cada 10.000 trabajadores.

El viernes se celebra la sesión más esperada por el espacio libertario. Se espera darle sanción definitiva a la Reforma Laboral, luego de que Diputados suprimiera el polémico artículo 44 a la iniciativa que forma parte de la agenda "reformista" de los libertarios.

El traspié del artículo que modificaba las licencias por enfermedad llevó a poner en duda que la "modernización laboral" reciba la sanción definitiva antes de que el calendario marcara marzo.