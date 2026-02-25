El polémico mensaje de Javier Milei por el "robo" con los precios de los neumáticos en Argentina

El presidente arremetió contra el empresariado, luego de que un conocido CEO admitiera que "En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”.

Acostumbrado a habitar las redes sociales, el presidente argentino Javier Milei dejó un sugestivo mensaje que estaría relacionado con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate que dejó cerca de mil trabajadores en la calle.

A una semana de su irónico mensaje de pocas palabras en pregunta: "¿Conspiranoico yo?" a través de la red social X, nuevamente dejó un mensaje contra el empresariado de neumáticos.

En esta ocasión, el presidente citó declaraciones de Roberto Méndez , CEO de Neumen y apuntó contra quienes, según sus palabras, son "delincuentes" que perjudican a los argentinos.

En la entrevista que reposteó el mandatario argentino, Méndez afirmó: "Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo".

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo en diálogo con el streaming Ahora Play.

“Veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, contó.

"LOS EMPRESARIOS ROBÁBAMOS CON LOS PRECIOS DE LAS CUBIERTAS"



Roberto Méndez, CEO de @NeumenOficial, en #MaxiMediodía



"Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo".

La crisis que atraviesa FATE y a casi 1.000 trabajadores

A raíz de este mensaje del empresario, el líder de La Libertad Avanza escribió: "Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC".

El mensaje presidencial se publicó en un contexto de fuerte tensión en el sector. La semana pasada, el directorio de Fate tomó la decisión de cerrar su fábrica de manera sorpresiva en las últimas horas. La empresa fabricante de neumáticos anunció sorpresivamente su cierre definitivo que afecta a 920 empleados y una amplia cadena de tercerizados entre comercial y proveedores.

A su vez, la tensión sumó un nuevo capitulo el viernes pasado, cuando luego del acatamiento a la conciliación obligatoria los trabajadores que debían reincorporarse se presentaron en el predio y no pudieron ingresar. El acceso estaba cerrado con candado.

Luego, en una audiencia realizada este lunes, la empresa y el sindicato no alcanzaron un acuerdo. El Ministerio de Capital Humano informó en un comunicado que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y confirmó una nueva reunión para este miércoles, todavía dentro del período conciliatorio.

La conciliación obligatoria abre una instancia de negociación. Las próximas reuniones serán determinantes para definir el futuro inmediato de la planta.

El conflicto con los trabajadores mantiene en vilo a más de mil familias y a una parte relevante del sector del neumático. La resolución dependerá de la capacidad de alcanzar un acuerdo que combine producción, empleo y sustentabilidad económica.

Por otra parte, el lunes el Gobierno también eliminó la protección antidumping que beneficiaba a Aluar —empresa del mismo grupo que controla Fate— y habilitó el ingreso de foil de aluminio desde China sin el recargo del 28% que regía desde 2020. La decisión impacta directamente en la compañía.

Ocho décadas en la industria del neumático

Fate es una de las compañías históricas del sector del neumático en la Argentina. Fue fundada en 1940 y comenzó produciendo cámaras y cubiertas en el conurbano bonaerense. Con el paso de los años amplió su capacidad industrial y se consolidó como uno de los principales fabricantes del país.

La empresa desarrolló producción para autos, camionetas, transporte pesado y maquinaria agrícola. También exportó parte de su fabricación a distintos mercados de la región. Su planta principal se convirtió en un polo de empleo relevante para la zona.