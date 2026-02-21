Neuquén fue la única provincia del país que tuvo saldo positivo en creación de empresas durante la era Milei

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 21.339 firmas empleadoras en la Argentina, una baja del 3,9%. Neuquén registró un incremento del 1,8%.

La Argentina perdió 21.339 empresas privadas empleadoras en los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei . El dato surge de un relevamiento de la consultora Politikon Chaco y refleja una reducción del 3,9% en el total de compañías formales con personal registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

La medición contempla exclusivamente a las firmas que declaran al menos un trabajador bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Quedaron excluidas la administración pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico. Se trata de uno de los indicadores utilizados para medir la evolución del sector privado formal.

En ese escenario, Neuquén fue la única provincia que mostró un saldo positivo. Según el informe, el distrito registró un crecimiento neto del 1,8% en la cantidad de empresas empleadoras, con 159 firmas adicionales en el período analizado. El resto de las 24 jurisdicciones relevadas evidenció caídas de distinta magnitud.

Las provincias con mejor y peor saldo

Mientras Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Juan registraron retrocesos inferiores al 2%, otras provincias presentaron caídas de doble dígito. Chaco mostró una baja del 10,5%, Catamarca del 11,3% y La Rioja del 12,6%, lo que implica la desaparición de más de uno de cada diez empleadores privados en apenas dos años.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 5.428 empresas menos (-3,2%). Le siguieron Córdoba, con 3.884 firmas menos (-7,5%); Santa Fe, con una reducción de 2.309 (-4,6%); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.860 empleadores menos (-1,5%). Estas cuatro jurisdicciones concentran el 72% del total de empresas del país, por lo que su desempeño tiene un peso determinante en el resultado nacional.

El dato se conoció en paralelo al anuncio del cierre de la planta industrial de Fate en San Fernando, que implicó el despido de 920 trabajadores.

empresas por provincia

Caída del empleo registrado

Durante el mismo período, de acuerdo con datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas pasó de 9.857.173 a 9.566.573. La retracción fue cercana al 3% y representó 290.600 empleos menos en dos años, lo que equivale a un promedio de 400 puestos de trabajo diarios desde diciembre de 2023.

Las cifras muestran una contracción extendida en el tejido empresarial formal, con impacto generalizado en casi todo el territorio nacional y con Neuquén como excepción en términos de evolución neta de empresas.

EMPRESAS POR ACTIVIDAD

La dinámica de aperturas y cierres

La Secretaría de Trabajo analizó la evolución demográfica empresarial de las últimas dos décadas y distinguió tres etapas. Entre 2003 y 2008 el stock de empresas creció a un ritmo anual promedio del 1,8%. Entre 2009 y 2023 el nivel se mantuvo estable, sin variaciones significativas. En 2024 comenzó una fase contractiva, con una reducción neta del 0,6%.

Según el informe oficial, la tasa de cierres de empresas se mantuvo prácticamente constante en los distintos períodos. La variación neta del número de firmas estuvo determinada, principalmente, por las fluctuaciones en las aperturas.

En 2024, la tasa de aperturas fue de 2,7%, por debajo de la tasa de cierres, que se ubicó en 3,4%. La cartera laboral señaló que “la pérdida de densidad empresarial en fases recesivas no obedece a un incremento de los cierres de firmas, sino a una caída en el volumen de aperturas de nuevas unidades productivas”.

El documento agregó que en los últimos cuatro trimestres el 34% de los cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad. También indicó que en contextos recesivos se reduce la creación de nuevas firmas, que suelen ser las más propensas a cerrar en sus primeros años.