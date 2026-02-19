Javier Milei ratificó la posición de Argentina en la Junta de la Paz de Donald Trump

El presidente fijó la posición de la Argentina en el foro multilateral que responde a la agenda geopolítica de la Casa Blanca

Javier Milei disertó en la sesión inaugural de la Junta de la Paz.

El presidente Javier Milei afirmó hoy en Washington D. C. que “Argentina está lista para contribuir” a la Junta de la Paz que promovió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y puso a disposición la ayuda de los Cascos Blancos “al servicio de la fuerza internacional de estabilización”.

Durante su intervención en la ceremonia inaugural de la Junta de la Paz, el mandatario expresó que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”, y subrayó que “la defensa de esos derechos no es negociable y es un prerrequisito para la paz”.

“Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, aseguró Milei y, por eso, remarcó que “necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas”.

El jefe de Estado resaltó que “Trump ha predicado con el ejemplo mediando en el acuerdo de paz en Gaza” e indicó que “Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura internacional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

Discurso del Presidente Javier Milei durante su intervención en la Sesión Inaugural del Board of Peace, en Washington D.C.

“Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre”, concluyó.

Milei disertó frente a la Junta de la Paz en el marco de su decimocuarto viaje a Estados Unidos. El presidente volverá al país norteamericano a principios de marzo para participar de la Argentina Week.

Al concluir las deliberaciones de la Junta de la Paz, Trump viaja a Georgia y Milei regresa a Buenos Aires. Aterrizará el viernes cerca de las 8.00 AM, hora de Buenos Aires.

Junta de la Paz: las dudas de algunos países y la importante suma para incorporarse

Trump concibe a la Junta de la Paz como un dispositivo geopolítico extraordinario para resolver todos conflictos del mundo.

Fue creado a instancia del Consejo de Seguridad de la ONU para diseñar sólo la reconstrucción de Gaza, pero el presidente de los Estados Unidos considera que sus facultades deben extenderse Urbi et Orbi, es decir, para todo el mundo.

donald trump junta de la paz

El lanzamiento del organismo, fechado el 29 de septiembre de 2025, generó resquemores en países de Europa, Rusia y China, que optaron por mantenerse al margen al igual que Japón, Canadá, México y Brasil. Como la Argentina, confirmaron también su participación Israel, Qatar, Turquía, Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, Indonesia, entre otros. De la región solo Paraguay y El Salvador suscribieron.

Sí está como invitada y observadora especial Italia, por la relación ideológica entre Georgia Meloni y Trump. Una decisión que cayó pésimo en la Unión Europea, según informó Infobae.

En base a lo anunciado por la organización, las naciones abonaron mil millones de dólares para la adquisición de un “asiento permanente”. Sin embargo, según difundió Infobae, en el oficialismo aclararon que la Argentina no depositará la cifra solicitada.