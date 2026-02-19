Brutal femicidio: video muestra el momento en que atacan a una mujer con un cuchillo de carnicero

Una mujer de 43 años fue apuñalada en su vivienda y el principal sospechoso quedó detenido. Ocurrió en la localidad bonaerense de San Martín.

Una mujer de 43 años fue asesinada con un cuchillo de carnicero dentro de su vivienda de la localidad bonaerense de San Martín. Por el femicidio detuvieron a su pareja, Juan Ramón Díaz, de 42 años, quien fue retenido por vecinos hasta la llegada de la policía.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en un complejo habitacional del barrio 18, cuando los pedidos de ayuda de Daniela Alejandra Gasis alertaron a quienes viven en la zona . Al ingresar al domicilio, la encontraron gravemente herida, con profundas lesiones en brazos y pecho.

De inmediato, llamaron a la ambulancia y los paramédicos la trasladaron al Hospital Castex , pero lamentablemente falleció poco después a raíz de las heridas gravísimas que sufrió y la pérdida de sangre.

El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad y el video muestra el momento en el que la mujer sale de su departamento, a los gritos, baja las escaleras y cae tendida al piso. Detrás de ella, se ve al hombre con un cuchillo de carnicero en la mano.

El momento en que un hombre mató a su pareja con un cuchillo de carnicero en San Martín

Mientras algunos vecinos intentaban salvar a Daniela, otros lograron reducir al agresor en la vereda, que intentó escapar. Personal de la Policía Ecológica, que estaba realizando un operativo de prevención en la zona, intervino y arrestó a Díaz.

El caso quedó en manos del fiscal Daniel Cangelosi, de la UFI N° 3 de San Martín, quien dispuso la detención del sospechoso y será indagado en las próximas horas.

FEMICIDIO. SAN MARTÍN (1) El único sospechoso del femicidio fue detenido por la policía bonaerense.

Según confirmaron fuentes policiales, no existían denuncias previas ni medidas de restricción contra Díaz en la Comisaría 5ta, que corresponde al barrio 18. El hombre, que trabaja en una panadería, tampoco tenía antecedentes penales.

Familiares de la víctima contaron que en una oportunidad la pareja atravesó una situación de violencia, pero Daniela no radicó denuncia en ese momento por miedo.

El carnaval que terminó en femicidio

Otro caso de femicidio conmociona a la provincia de Santiago del Estero donde, la policía halló el cuerpo desmembrado y parcialmente calcinado de una mujer de 65 años en un predio ubicado detrás de un cementerio de la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Por el hecho, un hombre de 38 años fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.

El hallazgo del cadáver se produjo tras una intensa búsqueda iniciada el domingo, cuando la familia de la víctima denunció su desaparición. Según indicaron, Ramona Emilia Medina había salido de su vivienda para asistir a los corsos de la ciudad y nunca regresó, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda de personas.

femicidio_ mujer asesinada en Santiago del Estero

De acuerdo con información publicada por medios locales, la búsqueda tomó un giro decisivo cuando un remisero se presentó ante la Policía para denunciar una situación sospechosa. El conductor relató que, al acudir a un domicilio ubicado en las calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de la vivienda y a un hombre intentando incorporarla.

Con esos datos, el fiscal Gustavo Montenegro solicitó un allanamiento de urgencia en la vivienda señalada. Durante el procedimiento, la Policía detuvo a un hombre de 38 años, identificado con las iniciales L.R.B., y secuestró dos teléfonos celulares, uno de los cuales pertenecería a la víctima.

Confesión y hallazgo del cuerpo

Tras ser trasladado a sede policial, el sospechoso habría confesado el crimen y brindado indicaciones sobre el lugar donde se encontraba el cuerpo. Con esa información, los efectivos policiales localizaron finalmente el cadáver de Ramona Medina en un campo adyacente al cementerio local.

El cuerpo fue hallado envuelto en una frazada y presentaba signos de incineración. Según fuentes policiales consultadas por la prensa local, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción de esas partes fue producto del fuego o del accionar de animales carroñeros de la zona.

Los peritos trabajan para establecer el momento y las circunstancias exactas del fallecimiento. Una de las principales líneas de investigación busca determinar si la mujer fue asesinada en las inmediaciones del cementerio o si el cuerpo fue trasladado hasta ese lugar luego del crimen.