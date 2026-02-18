"La encuentran parte por parte": el estremecedor relato de la hija de la mujer asesinada y calcinada

La hija de la víctima encabezó la protesta frente a la Comisaría 50 y pidió respuestas urgentes.

La conmoción por el femicidio de Ramona Emilia Medina volvió a sentirse con fuerza en Termas de Río Hondo. Este martes, familiares, amigos y vecinos cortaron el tránsito frente a la Comisaría para exigir avances concretos en la investigación. Entre carteles y pedidos de justicia, Edith Medina, hija de la víctima, se quebró al describir el calvario que atraviesa su familia.

Conmovida, relató que los restos de su madre fueron hallados en distintas partes , una situación que profundiza el dolor. “A mi mamá la están encontrando parte por parte, y es algo cruel”, manifestó ante medios locales.

Según explicó el entorno familiar, Ramona padecía depresión y una cirrosis descompensada que la colocaba en un estado de vulnerabilidad. En medio del reclamo público, la exigencia de justicia se convirtió en el eje de la movilización , mientras Edith apuntó contra el único detenido por el hecho y expresó su angustia ante la posibilidad de que su madre hubiera sufrido antes de morir.

Reclamo público y acusación directa

El principal sospechoso es Ricardo Luis Bustamante, de 38 años, con quien la víctima había iniciado una relación recientemente. Permanece detenido y su declaración permitió a los investigadores localizar restos calcinados en un terreno cercano al cementerio local.

crimen3 Conmovida, la hija de Ramona Medina reclamó que se encuentren todos los restos y que la causa avance sin demoras.

La hija de Ramona sostuvo que desconocía antecedentes del acusado, entre ellos denuncias previas y una restricción de acercamiento. Afirmó que, de haber contado con esa información, habría intentado frenar la relación. También anticipó que presentará un abogado para seguir de cerca el expediente y exigir explicaciones.

Durante la manifestación, el pedido fue insistente: que se encuentren todos los restos y que la Justicia actúe con celeridad. Para los allegados, la prioridad es reconstruir lo sucedido y garantizar que el proceso avance con transparencia.

El hallazgo detrás del cementerio

Ramona desapareció el domingo y durante horas no hubo datos firmes sobre su paradero. El lunes, tras la confesión del detenido, los investigadores llegaron a un campo lindero al cementerio de Termas de Río Hondo. Allí encontraron parte del cuerpo quemado y envuelto en una frazada.

crimen2

Medios locales informaron que faltaban extremidades y el cráneo. Las pericias forenses deberán determinar si esas ausencias se deben al efecto del fuego o a la intervención de animales. En ese punto, la hipótesis de femicidio orienta las principales líneas de investigación, mientras los expertos buscan establecer si la víctima fue incendiada con vida y precisar el horario aproximado del fallecimiento.

El hallazgo generó una fuerte repercusión en la comunidad. Vecinos y allegados acompañaron a la familia en el reclamo público y expresaron su preocupación por la violencia del hecho.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal coordinador de Las Termas de Río Hondo, Gustavo Montenegro. El equipo judicial analiza testimonios, pericias y movimientos registrados en las horas previas a la desaparición de la mujer.

Edith manifestó su deseo de poder despedir a su madre cuando aparezcan todos los restos y sostuvo que continuará acompañando cada paso del expediente judicial, con la expectativa de que el proceso avance y que el crimen no quede impune.