Javier Milei participa del Tedeum del 25 de Mayo junto a su Gabinete en la Catedral Metropolitana

El presidente asistirá este lunes a la tradicional ceremonia religiosa por la fecha patria. También estarán funcionarios nacionales y referentes del oficialismo.

El presidente Javier Milei participará del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo que se realizará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires , en el marco de los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo . La ceremonia comenzará este lunes a las 10 y contará con la presencia de funcionarios nacionales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y referentes del oficialismo.

Según trascendió, el mandatario asistirá acompañado por todo su Gabinete. Además de los ministros nacionales, se espera la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La ceremonia religiosa se desarrollará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y estará encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien tendrá a cargo la homilía frente a las autoridades nacionales.

El Tedeum se llevará adelante en un contexto de tensión interna dentro de La Libertad Avanza, luego de una serie de cruces públicos entre distintos sectores del oficialismo. En los últimos días, el propio Javier Milei intentó restarle importancia al conflicto y buscar una señal de unidad dentro de su espacio político.

Uno de los focos de atención estará puesto en los gestos que puedan darse durante la ceremonia entre referentes del oficialismo, especialmente luego de las acusaciones cruzadas que surgieron en torno a publicaciones en redes sociales y cuestionamientos internos entre sectores cercanos al Gobierno nacional.

Embed - El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo

La relación con la Iglesia

La ceremonia también será observada de cerca por el vínculo entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica. En los últimos días, García Cuerva realizó declaraciones vinculadas a la situación social y económica del país, mientras que desde la Casa Rosada consideran que la Iglesia debería contemplar también algunos indicadores económicos que el oficialismo destaca como positivos.

Uno de esos datos fue difundido recientemente por el INDEC, que informó que la pobreza alcanzó el 28,2% durante el segundo semestre de 2025. Según el Gobierno, se trata de una reducción cercana a los diez puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

En paralelo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó días atrás su preocupación por el impacto económico que atraviesan distintos sectores de la clase media y advirtió sobre las dificultades sociales que continúan afectando a numerosas familias.

En la previa al Tedeum, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mantuvieron un encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellas García Cuerva.

El encuentro se realizó días antes de la ceremonia religiosa y tuvo como objetivo establecer contacto institucional entre ambas partes en la antesala del mensaje que brindará la Iglesia durante el acto patrio.

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La ausencia de Villarruel

Otra de las situaciones que generó repercusiones en la previa del Tedeum fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde su equipo de comunicación confirmaron que no fue invitada por el Poder Ejecutivo para participar de las actividades oficiales previstas para este lunes.

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa desde hace tiempo un marcado distanciamiento político. Hace un año, durante otra actividad oficial, el Presidente evitó saludar públicamente a la vicepresidenta y posteriormente la calificó de “traidora”, profundizando las diferencias dentro del oficialismo.

Además de las autoridades nacionales, también participarán del Tedeum el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y funcionarios de la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

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Cómo será la actividad oficial

De acuerdo al esquema previsto por el área de protocolo y ceremonial, los integrantes del Gabinete nacional fueron convocados a la Casa Rosada para luego trasladarse caminando hasta la Catedral Metropolitana.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, las autoridades nacionales se dirigirán hacia la puerta del Cabildo, donde se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino. La interpretación estará a cargo de la Fanfarria Militar “Alto Perú”.

Posteriormente, el presidente regresará a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete junto a sus principales colaboradores.