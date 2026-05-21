Milei anunció la baja de las retenciones al campo: qué vaticinó sobre Vaca Muerta

Bajará el trigo y cebada, de 7,5% a 5,5% a partir de junio. El Presidente lo comunicó en los festejos por los 172 años de la Bolsa de Cereales.

El presidente Milei se refirió al futuro de Vaca Muerta y anunció la baja de las retenciones para el campo.

El presidente Javier Milei anunció la baja de retenciones para el trigo y la cebada , como así también vaticinó un futuro de prosperidad para Vaca Muerta . Lo hizo en la noche de este jueves, en el marco del 172 aniversario de la Bolsa de Cereales.

El mandatario destacó en su discurso: “ Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026 ". Además, adelantó que "a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, v amos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028" para la soja.

E indicó que “a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos ".

Estas medidas, según el MIlei, buscan "achicar el Estado" para "devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde".

E incluso enfatizó que "es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas".

En esa línea, denunció "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fededomin/status/2057608232324259877&partner=&hide_thread=false Milei acaba de anunciar baja de retenciones.



- Trigo y cebada: de 7,5% a 5,5% a partir de junio de 2026.

- Soja: baja de entre 0,25 y 0,50 puntos por mes a partir de enero de 2027.

- Industria automotriz, petroquímica y maquinaria: de julio de 2026 a julio de 2027, 0%.



Todo… pic.twitter.com/1Jh2x588z1 — Federico Dominguez (@fededomin) May 21, 2026

Baja en las retenciones la industria

El anuncio de la reducción en las retenciones se extendió por fuera del sector agropecuario. "También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero", aseguró.

Aclaró que desde el Gobierno seguirán "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde".

"Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad", exhortó.

El Jefe de Estado volvió a sostener que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto". Además, sostuvo: "Nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos".

El Ejecutivo advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico".

Qué proyectó sobre Vaca Muerta

El Presidentre también hizo alución al potencial de Vaca Muerta, afirmando que el boom de energía y minería "va a generar décadas de miles de millones de dólares de superávit comercial en los próximos años, solo en esos dos sectores". Además- continuó- "Nos va a permitir depender menos de la volatilidad mundial en el rubro fertilizantes, dado que gracias al boom del gas ya se anunciaron inversiones en nuevas fábricas de urea, lo que va a beneficiar aún más al sector".

El mandatario destacó que "cada dólar que entra por Vaca Muerta, por la minería, por los acuerdos de inversión, es un dólar que amplía la base fiscal y acorta el camino hacia la Argentina sin retenciones". Milei enfatizó que "la Ley de Glaciares potenciará al campo. La Ley de Modernización Laboral potenciará el cambio. Es el crecimiento del conjunto de la economía lo que nos va a permitir eliminarlas de forma permanente".

Del acto por Participaron del acto ministros del Gabinete como el de Economía, Luis Caputo, de Interior, Diego Santilli, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.