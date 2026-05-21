Mauricio Macri: "Milei se siente como un profeta"

Al disertar en la Universidad Austral, sugirió que el Presidente actuaba como un “caudillo” y defendió el “método” del Pro.

El expresidente Mauricio Macri participó este jueves del Foro de Presidentes sobre Política y Democracia de la Universidad Austral yreivindicó los liderazgos tecnocráticos . Aunque respaldó el rumbo económico del Gobierno, sugirió que Javier Milei actuaba como un “caudillo” y cuestionó la “intolerancia a la crítica” en la gestión libertaria.

Además, aseguró que el próximo paso exige de un método para “no meramente desarmar lo que no funciona” , sino construir a largo plazo.

En este sentido, destacó la experiencia en gestión de su partido, al que busca reposicionar, en parte, con recorridas por el interior del país para apuntalar su armado federal e impulsar nuevos liderazgos. Mañana, el expresidente viajará a Mendoza en el marco de su gira “Próximo Paso” para reunir a dirigentes amarillos de la región cuyana y empezar a construir el proyecto de Pro rumbo a 2027.

Macri defendió el "método" del Pro

“Creo que el próximo paso requiere otras cualidades que meramente desarmar lo que no funciona. Cuando vos como ingeniero tenés que hacer una casa, tenés que tirar los cimientos que están mal, pero también volver a construir”, sostuvo el expresidente, que aseguró que el próximo gobierno deberá mostrar mucho “coraje y tenacidad”, pero también capacidad de gestión y apego al método.

Mauricio Macri foro de presidentes (1) Foto: La Nación

“Pro tiene esas cualidades, sabe construir, cree en el método y forma dirigentes para que tengan ese método. Porque no existe solo hacer las cosas por voluntarismo. Hay que ponerle inteligencia”, continuó. En este contexto, reivindicó la importancia de construir equipos de trabajo que permitan marcarle los “errores” a los líderes y cuestionó al gobierno de Milei por su “intolerancia a la crítica”.

Es un planteo similar al que realizó la semana pasada, cuando encabezó un acto partidario en Olivos que nucleó a intendentes, legisladores y dirigentes amarillos de la provincia de Buenos Aires. Allí, Macri aseguró que Pro cuestionará aquellos aspectos del gobierno con los que no coincida. “Si Pro calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso”, apuntó.

Superar grietas y personalismos

En otro tramo del acto, el expresidente afirmó que la Argentina debe superar las grietas y los liderazgos mesiánicos para poder desarrollarse y generar credibilidad. Según explicó, esa fue la lógica que primó a la hora de dar un paso al costado en 2023 y propiciar la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Si quería romper ‘el kirchnerismo vs. el macrismo’ tenía que desarmar el macrismo y por eso propicie la interna”, sostuvo y lamentó que el electorado no acompañara su proyecto para “superar los personalismos” y “fuera de vuelta por el lado de un caudillo que los salve”.

mauricio-macri-acto-pro.webp "Respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio", expresaron desde el PRO en apoyo al presupuesto 2026 presentado por Javier Milei.

“A la Argentina, el tema de los ‘ismos’ no nos hizo bien. Cuando se supone que hicimos una interna para que algo continúe, volvió a elegir un ismo. Fue de vuelta por el lado del caudillo que los salve”, sostuvo. Aunque no lo mencionó directamente, su mensaje fue interpretado como una crítica a la manera en que se presenta el líder de La Libertad Avanza (LLA). “Él se siente como un profeta”, había dicho más temprano.

El principal blanco de sus críticas, sin embargo, fue el kirchnerismo. “[En 2019], el kirchnerismo volvió y yo lo llamé un ejército de destrucción”, sentenció el expresidente, quien apuntó contra la escalada inflacionaria, la reimposición del cepo cambiario y lo que consideró un “vaciamiento” del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Era destruir todo lo que habíamos hecho para demostrar que no había que ir en esa dirección”, completó. Recordó que, tras el triunfo del 2015, la titular del Partido Justicialista (PJ) se había negado a entregarle los atributos de mando y aseguró que el kirchnerismo siempre los trató como “usurpadores” del poder.

Macri respaldó el rumbo económico de Milei

En este contexto, Macri respaldó el rumbo económico que impulsa Milei y la reinserción internacional que se recuperó en los últimos años, a la vez que pidió al peronismo que elija un candidato que no rechace estas premisas. “Esperemos que puedan plantear un candidato más aggionarnado a las ideas que ya no se pueden discutir: que hay que ser parte del mundo o que no se puede estar en la oscuridad de los indicadores, por ejemplo en educación", afirmó.

Mauricio Macri foro de presidentes (2)

En la previa de la charla que compartió con el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, Macri respondió a las acusaciones de Martín Menem. El titular de la Cámara de Diputados había considerado que una candidatura del titular de Pro dividiría a la derecha y sería funcional al kirchnerismo. “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”, ironizó el exmandatario.

Hace meses que algunos dirigentes de Pro, como la legisladora porteña Laura Alonso y el diputado nacional Fernando De Andreis, activaron una suerte de “operativo clamor” por una nueva candidatura presidencial de Mauricio Macri.

El viernes pasado, en el acto que encabezó el expresidente en Olivos, dirigentes bonaerenses de Pro clamaron por una postulación del exmandatario en 2027. En Pro no confirman su lanzamiento a la carrera por la Casa Rosada, pero tampoco la descartan. Aseguran casi como en eslogan de campaña que Macri estará donde “el cambio” y la gente lo necesiten.

En ese contexto, Menem aseguró en una entrevista con Clarín que, de postularse a la presidencia, Macri dividiría el voto de la derecha y terminaría favoreciendo al kirchnerismo.

A pesar de estos amagos de Macri, el Pro se mantiene como aliado de La Libertad Avanza en el Congreso. El partido amarillo fue ayer uno de los que auxilió al oficialismo para que no avance en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete investigado por la Justicia por su presunto crecimiento patrimonial. En esa misma sesión, el bloque macrista tampoco permitió que prosperará otros dos pedidos de interpelación: al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.