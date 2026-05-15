Quién es Dolores, la empresaria que conquistó el corazón de Mauricio Macri.

Después de semanas de rumores al rededor de su vida privada, finalmente se conoció quién es la nueva pareja del expresidente de la Nación, Mauricio Macri . Se trata de Dolores Teuly , una decoradora de 46 años que pertenece desde hace años al círculo íntimo del empresario.

La noticia del nuevo romance de Mauricio Macri y Lola Teuly fue confirmada por amigos de la empresaria a Infobae, medio que reveló que la relación recién comienza pero que ambos "están súper contentos". Lo cierto es que no se trata de un vínculo nuevo porque se conocen desde hace más de 25 años y siempre compartieron los mismos ambientes sociales, especialmente en Punta del Este.

Ángel de Brito también habló públicamente del romance en Bondi Live y dio detalles sobre la pareja. " Sabían todos lo del romance de Macri. ¿Por qué no lo contaron? ¿Se ha confirmado eso? Sí", lanzó el conductor este jueves 14 de mayo. Además, confirmó: “La nueva novia de Mauricio Macri es Dolores Teuly, Lola le dicen. Trabajó en la gestión 2015 de Macri en protocolo y ceremonial. Ahora se pusieron de novios y se fueron a París”. Además, el periodista aseguró que la flamante pareja habría regresado recientemente de un viaje romántico por la capital francesa. "Anoche volvieron, nadie los pudo registrar. Yo ya vi la primera foto de la pareja", contó.

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Lola Teuly trabajó en el área de Ceremonial y Protocolo durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó un tiempo más en funciones durante la presidencia de Alberto Fernández. Más tarde decidió alejarse de la política para enfocarse en el mundo de la decoración y lanzó su propio emprendimiento de alfombras, llamado Qi Rugs. Según revelaron en Infobae, la historia entre ambos habría tomado un giro romántico en marzo de este año, durante el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu. Desde entonces, no dejaron de verse.

Por qué Mauricio Macri se llevó todas las miradas en el evento de la Revista Caras

Se llevó a cabo una de las tradicionales galas de la Revista Caras y el evento, en el que celebraron sus 33 años, volvió a reunir a las grandes figuras del espectáculo, pero también a otros famosos de distintos ámbitos, entre ellos, el expresidente argentino Mauricio Macri, Chloe Bello y Amalia "Yuyito" González.

El exmandatario nacional estuvo presente en el evento realizado en el Palacio Reconquista y se llevó todas las miradas luego de su reencuentro con Chloe Bello tras los rumores de romance durante los últimos meses. Tras su separación de Juliana Awada, Macri fue vinculado con la modelo en varias ocasiones y ambos coincidieron en la fiesta donde compartieron un intercambio de palabras.

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Por este motivo, Chloe Bello decidió hablar públicamente con Desayuno Americano y expresó: "Fue un lindo saludo. Tenemos buena onda". Respecto a la consulta del notero sobre si estaban comenzado una relación, aclaró: "Se dijo, pero no fue así. No lo quise matar por decir que 'es muy grande para mí', lo respeto muchísimo. Es el hermano de una de mis mejores amigas, me parece un gran hombre, pero simplemente dije que no resonaba conmigo, nada más".

"No salimos nunca. Es como que me digas agua y aceite. Es un gran hombre, pero lo veo como el hermano de mi amiga. Nos conocemos hace muchos años. Tenemos buena onda, somos personas cordiales que nos tenemos mucho respeto y eso fue todo", agregó. Además, desde la Revista Caras registraron videos e imágenes exclusivas donde se los ve hablando de una manera muy cálida. Pese a que la expareja de Gustavo Cerati desmiente su relación con Mauricio Macri, los rumores continúan creciendo debido a que ambos coincidieron sobre el final de la Gala de Caras y retomaron la conversación que habían dejado horas antes sobre el comienzo del evento.