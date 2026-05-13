La primera foto de Ciro Martínez junto a su nueva novia

Tras meses de intensos rumores que salpicaron a la vuelta de Los Piojos a los escenarios, Andrés Ciro Martínez y Luciana Valdés, conocida artísticamente como Luli Bass , decidieron poner fin al misterio y oficializaron su relación sentimental. El líder de la emblemática banda de rock y la bajista compartieron una imagen íntima que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, confirmando un vínculo que combina la pasión por la música con un presente sentimental consolidado.

La confirmación definitiva de la relación llegó a través de una postal compartida en Instagram, donde se los puede ver abrazados frente al espejo de un ascensor. En la fotografía, capturada por el propio vocalista de Ciro y Los Persas , en formato selfie, se percibe una escena cargada de complicidad y relajación: ella luce un atuendo totalmente negro y sonríe a la cámara, mientras él la sostiene afectuosamente.

La publicación fue acompañada por una frase de Luli Bass que resaltó el costado natural de la pareja: “Yo solamente esperaba el ascensor”, junto a emojis de corazón y risas.

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El romance entre el cantante y la bajista comenzó a gestarse en el marco del regreso histórico de Los Piojos. El reencuentro de la banda, que se produjo tras 15 años de silencio, se inició en diciembre de 2024 con siete funciones agotadas en el Estadio Único de La Plata. Ante la ausencia de Micky Rodríguez, bajista original del grupo, la convocatoria de Luli Bass para ocupar ese lugar fue una decisión clave que trascendió lo estrictamente profesional.

Los rumores del romance secreto

A pesar de que la foto del ascensor representa el primer blanqueo explícito y gráfico de la pareja, la noticia del vínculo no es nueva en el mundo del espectáculo y la música. La periodista Fernanda Iglesias fue quien dio a conocer la relación en enero de este año, revelando detalles sobre el inicio de este romance secreto en el ámbito del rock argentino. Según la información brindada en su momento, el acercamiento se habría producido durante los ensayos para el retorno de Los Piojos.

Luciana Valdés, de 35 años, ya contaba con una trayectoria en la escena musical antes de unirse al proyecto de Ciro Martínez. Estuvo casada anteriormente con Ever, el baterista de Ratones Paranoicos, con quien tiene dos hijos. Tras su separación, y en medio de la dinámica de trabajo de la gira que incluyó presentaciones en el Cosquín Rock, el Quilmes Rock y el cierre épico en el Estadio Más Monumental en junio de 2025, el vínculo con el cantante se fortaleció hasta llegar a la convivencia actual.

Embed - ¡RELACIÓN SECRETA EN EL MUNDO DEL ROCK! Ciro Martínez estaría saliendo con Luli Bass

Aunque durante el cumpleaños del músico ya se habían producido algunos intercambios en redes sociales que funcionaron como una confirmación indirecta, esta nueva imagen compartida este miércoles marca un antes y un después en la privacidad de la pareja. Los seguidores de Los Piojos celebraron la noticia, destacando la naturalidad con la que ambos se muestran tras haber transitado una de las giras más exitosas de la historia del rock nacional, que culminó con el denominado "último ritual piojoso" ante más de 65.000 personas por noche.