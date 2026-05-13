Cuánto cuestan los masajes, fangos y tratamientos en el nuevo spa de Termas de Copahue en Neuquén

El centro termal de Neuquén capital reabrió sus puertas con precios accesibles y descuentos para jubilados. Uno por uno, los servicios que presta.

Tras la inauguración formal de la semana pasada, el Centro Termal Neuquén ya ofrece sus servicios al público. El espacio, ubicado en calle Planas 471, cuenta con infraestructura renovada, nuevos tratamientos y precios que van de los 9 mil a los 50 mil pesos por cada prestación.

El presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén , Matías Ramos, celebró la apertura del centro en el corazón de Neuquén capital y aclaró que se trata de uno de las pocas termas que funcionan con obras sociales. Ofrece descuentos del 80% para los afiliados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y un 50% de descuento para los jubilados.

El espacio está abierto de lunes a viernes de 8 a 20 y se espera que pronto sume servicios los días sábados. Algunos servicios, como las nebulizaciones con aguas volcánicas, duran apenas 5 minutos y permiten hacer un tratamiento preventivo para enfermedades respiratorias.

Ramos aclaró que se puede acceder al sitio web para ver "todas las prestaciones, cómo se realizan, qué terapias, las propiedades que tiene el fango, las aguas que estamos trayendo desde Copahue y que hacemos un gran esfuerzo, especialmente traer agua del volcán para las nebulizaciones, se siguen unos protocolos muy importantes para que lleguen acá y para asegurarnos que lleguen bien".

Masajes spa termas de copahue

Los detalles del centro termal

El nuevo centro demandó una inversión total de 270 millones de pesos destinados a obras, adecuaciones e incorporación de nuevos servicios y, entre las principales novedades, se encuentra el área de nebulizaciones con agua termal proveniente de Copahue.

También se habilitaron espacios específicos para la aplicación de fangos termales, uno de los recursos más representativos de Copahue. Los tratamientos podrán realizarse de forma total o localizada y cuentan con sectores preparados para la higiene posterior, bajo protocolos destinados a preservar las propiedades del material trasladado.

inauguracion centro termal neuquen capital (7)

Otra de las incorporaciones del Centro Termal Neuquén es el consultorio médico termal, destinado a la evaluación y seguimiento de usuarios. Allí se confeccionarán fichas clínicas y valoraciones previas para personas que posteriormente viajen a Copahue, con el objetivo de optimizar los tratamientos y mejorar la planificación terapéutica.

La propuesta también sumó áreas de kinesiología para complementar las terapias termales y acompañar procesos de recuperación de afecciones musculares y óseas.

Además, el sector de estética y bienestar incorporó espacios de atención personalizada con tratamientos corporales, faciales y geotermales. Entre las prestaciones disponibles se incluyen mascarillas faciales, cuidado de manos, tratamientos capilares y masajes descontracturantes.

Uno por uno, los precios del Centro Termal de Coapahue

Prestaciones Termales

Consulta Médica: $23.000

$23.000 Fangoterapia Total: $35.500

$35.500 Fangoterapia Local: $17.750

$17.750 Nebulizaciones: $9.500

$9.500 Máscara para Nebulizar: $21.500

Rehabilitación Asistida

Kinesiología: $16.000

$16.000 Fisioterapia: $16.000

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Masoterapia

Masaje Total: $39.500 5 Sesiones: $161.000

$39.500 Masaje Local: $36.500 5 Sesiones: $120.000

$36.500 Masaje con cañas de Bambú: $30.000

$30.000 Terapia Geotermal: $45.000 3 Sesiones: $105.500

$45.000 Combo (2 másc. faciales + 3 Mas. Locales): $129.000

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Belleza y Dermocosmiatría

Máscara Facial: $31.000

$31.000 Belleza Facial Integral: $46.500

$46.500 Belleza Corporal Integral: $70.500

$70.500 Tratamiento Capilar: $37.500

$37.500 Spa de Manos: $47.000

$47.000 Piernas Cansadas: $47.000 3 Sesiones: $108.500

$47.000 Anticelulítico: $40.500 3 Sesiones: $97.000

$40.500 Modelado Corporal: $52.000 5 Sesiones: $156.000

$52.000

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