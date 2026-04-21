Copahue vuelve a Neuquén: reabre el spa termal con nuevas terapias

Tras años de conflictos y cierre, el centro termal tendrá sede en la capital con servicios renovados y una apuesta al turismo de salud.

El histórico spa de las Termas de Copahue volverá a funcionar en la ciudad de Neuquén con una propuesta renovada, nuevas prestaciones y una inversión millonaria del gobierno provincial. La reapertura marca el cierre de un largo período de inactividad atravesado por conflictos administrativos y laborales, y busca posicionar a la capital como puerta de entrada al turismo de bienestar en la provincia.

La nueva sede estará ubicada sobre Avenida Mosconi y Planas 570, en un punto estratégico de la ciudad, y se espera que quede habilitada hacia fines de este mes, una vez finalizada la obra. Según se informó, el proyecto demandó una inversión superior a los 270 millones de pesos, financiados íntegramente con fondos provinciales.

El presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, explicó que la reapertura se da luego de una situación compleja que se extendió durante años. “Cuando asumimos, el spa prácticamente no estaba funcionando por un problema de desalojo que venía de la gestión anterior. Había mucha incertidumbre entre los trabajadores y no estaba garantizada la continuidad del centro termal”, detalló en diálogo con LU5.

Ramos explicó que, la problemática se arrastraba desde hacía al menos tres años, lo que había limitado seriamente las prestaciones en la ciudad. En ese contexto, la actual gestión definió como prioridad recuperar el espacio y garantizar su funcionamiento.

Masajes spa termas de copahue

“La decisión fue sostener el centro termal en Neuquén capital, entendiendo que es la puerta de ingreso al turismo provincial. Es fundamental consolidar a la ciudad como un nodo turístico”, sostuvo el funcionario.

Nuevos servicios y enfoque en la salud

La reapertura no solo implica la recuperación del servicio, sino también una ampliación significativa de la oferta. Entre las principales novedades se destaca la incorporación de nebulizaciones con agua termal, una práctica asociada a beneficios respiratorios.

“Las nebulizaciones con agua de Copahue marcan un antes y un después, sobre todo después de la pandemia y el aumento de enfermedades respiratorias. Creemos que va a haber una gran demanda, tanto en tratamientos preventivos como terapéuticos”, indicó Ramos.

El centro también contará con aplicación de fangos termales, uno de los recursos más tradicionales de Copahue, además de servicios de kinesiología orientados a la recuperación de lesiones musculares y óseas. A esto se sumarán propuestas de masoterapia, fitoterapia y tratamientos estéticos.

Otro de los puntos destacados es la incorporación de atención médica para la realización de fichas clínicas en la ciudad. Esto permitirá que los usuarios lleguen a Copahue con evaluaciones previas, optimizando los tratamientos en destino.

Ficha medica termas de copahue

Proyección turística y sanitaria

Desde el Ente Provincial remarcaron que la reapertura del spa en la capital no solo apunta al bienestar de los residentes, sino también a fortalecer la oferta turística integral de la provincia. La posibilidad de acceder a tratamientos termales sin necesidad de viajar hasta la cordillera representa una alternativa innovadora dentro del turismo de salud.

En ese sentido, Ramos consideró que el proyecto tendrá un impacto positivo tanto en la promoción de Copahue como en el desarrollo del turismo urbano. “Es una obra clave, que nos permite acercar los beneficios de nuestras termas a más personas y, al mismo tiempo, seguir posicionando a Neuquén como destino turístico”, concluyó.

La inauguración formal del espacio está prevista para los próximos días, una vez concluidos los trabajos finales, y marcará el regreso de un servicio emblemático que busca recuperar protagonismo en la agenda sanitaria y turística de la provincia.