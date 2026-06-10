Jubilados de Neuquén marcharon contra los recortes en PAMI

Reclaman la entrega de medicamentos de manera gratuita para enfermedades crónicas y la cobertura de las prestaciones necesarios para su buena salud.

Un grupo de jubilados y pensionados de Neuquén se movilizó este miércoles por la mañana frente a la sede central del PAMI para reclamar por los recortes en medicamentos , tratamientos médicos y prestaciones de salud . La protesta reunió a unas 60 personas que denunciaron graves dificultades para acceder a la atención médica y aseguraron que la situación “ya es insostenible”.

La concentración comenzó cerca de las 10 en la sede del organismo nacional ubicada sobre calle Irigoyen. Desde allí, los manifestantes realizaron una caminata por avenida Argentina hasta San Martín y luego regresaron al monumento al general San Martín, donde entonaron el Himno Nacional y definieron continuar con las protestas en las próximas semanas.

Entre las voces más visibles de la jornada estuvo la de Diana Obregón , jubilada de 71 años y embajadora de los adultos mayores de la ciudad de Neuquén, quien explicó que la movilización surgió por el deterioro que atraviesan miles de afiliados.

“Hoy hicimos una protesta por las faltas de medicamentos e internaciones. Antes pagaban el 100 por ciento de los medicamentos y ahora tenemos que pagarlos nosotros”, expresó a LM Neuquén.

PAMI - Protesta de Jubilados (3) Claudio Espinoza

Obregón relató que muchos jubilados dependen exclusivamente de haberes mínimos y ya no pueden afrontar los costos de la salud privada. En su caso, además de ser jubilada trabaja como guía de turismo bajo el régimen de monotributo para complementar ingresos.

“Con zona fría estamos cobrando alrededor de 500 mil pesos, pero sin eso serían apenas 300 mil. El bono de 70 mil pesos que empezó en 2022 sigue siendo exactamente el mismo”, señaló.

Durante la protesta, los jubilados compartieron experiencias vinculadas a la pérdida de cobertura médica y a las dificultades para acceder a especialistas. Según denunciaron, muchos profesionales dejaron de atender afiliados del PAMI porque los valores que perciben por las prestaciones quedaron retrasados.

“Ahora le pagan menos a los médicos y los médicos no nos quieren atender. Entonces terminamos todos en el hospital público. Nosotros nos estamos movilizando para que terminen con los recortes en nuestra salud”, sostuvo.

PAMI - Protesta de Jubilados (5) Claudio Espinoza

Sin medicamentos

Uno de los puntos que más preocupación genera es la cobertura de medicamentos para enfermedades crónicas. Obregón aseguró que existen demoras y trabas burocráticas incluso en tratamientos considerados esenciales.

“Por ejemplo la insulina no la están cubriendo como antes. Cuando entró este gobierno, nos bajaron a todos de los planes, no importaba si eras oncológico, si tenías HIV o cualquier otra enfermedad. Después tuvimos que volver a hacer todos los trámites de nuevo, pero muchos se murieron en ese período sin los tratamientos”, afirmó con dureza.

También relató casos de jubilados que deben recurrir a la justicia para obtener prestaciones médicas básicas. “Algunos van a la Fiscalía o a la Defensoría. Hay que hacer denuncias para poder lograr coberturas”, contó.

PAMI - Protesta de Jubilados (1) Claudio Espinoza

Entre los testimonios que circularon durante la movilización apareció el caso de una mujer que necesita una operación en una mano y que, según relató Obregón, recibió un presupuesto imposible de afrontar.

“Una compañera se tiene que operar de la mano y el médico le cobra tres millones de pesos. Hace un tiempo eso estaba cubierto”, lamentó.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y, según los manifestantes, ningún directivo del PAMI salió a dialogar con ellos. Sin embargo, aseguraron que trabajadores del organismo les transmitieron preocupación por el futuro de la institución.

“Los trabajadores del PAMI nos dijeron que llegó la orden de retiro voluntario para empleados. Vienen por todo”, sostuvo Obregón, quien también cuestionó el cierre de oficinas públicas nacionales y el recorte de programas sociales.

La jubilada describió el panorama actual como “inhumano” y aseguró que muchos adultos mayores sienten abandono por parte del Estado nacional.

“Esto es un genocidio solapado, porque para ellos los jubilados somos una carga, un gasto. Es inhumana esta situación”, expresó.

PAMI - Protesta de Jubilados (2) Claudio Espinoza

Además de los reclamos vinculados a la salud, los adultos mayores también recordaron la pérdida de espacios de contención y recreación que habían conseguido años atrás. Obregón señaló que incluso debieron luchar para recuperar actividades sociales y deportivas.

“Habíamos perdido la colonia donde íbamos a socializar. Éramos unas 300 personas. Antes incluso nos ponían combis para ir al natatorio. Después logramos recuperar la colonia, aunque con restricciones. Y hoy venimos por los medicamentos”, indicó.

En ese sentido, destacó que en Neuquén capital existen talleres y actividades municipales para adultos mayores en centros vecinales, aunque aseguró que la demanda crece cada vez más.

“Somos muchísimas personas adultas mayores y necesitamos espacios donde estar contenidos”, dijo. Los manifestantes adelantaron que continuarán con las protestas y convocaron a una nueva marcha para el próximo viernes 19 de junio a las 10 nuevamente frente a la sede central del PAMI.

“Los jubilados empezamos a movilizarnos porque ya es demasiado”, concluyó Obregón.

La convocatoria se suma a otros reclamos que comenzaron a repetirse en distintas ciudades del país por parte de jubilados y pensionados que denuncian dificultades para sostener tratamientos médicos, comprar medicamentos y afrontar el costo de vida con haberes mínimos que consideran insuficientes.