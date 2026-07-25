Explotó de gente la península Hiroki: el cierre de vacaciones de invierno que superó todas las expectativas

Más de ocho mil personas pasaron este sábado por la tarde por el salón de la pastelería, además de otras propuestas como shows infantiles.

Las vacaciones de invierno tuvieron un gran cierre este sábado a la tarde en la Península Hiroki . Más de ocho mil personas pasaron por el Salón de la Pastelería y disfrutaron de las diversas propuestas organizadas por la Municipalidad de Neuquén en este sector del paseo costero.

El estacionamiento del predio se transformó en un gran patio gastronómico y familiar, gratuito y al aire libre, donde emprendedores locales de pastelería y repostería exhibieron y vendieron tortas, tartas, alfajores, cookies, chocolates y otras especialidades, con opciones veganas y libres de gluten incluidas. A esto se sumó una variada oferta de food trucks con cafés de especialidad, chocolate caliente y licuados, que completaron la experiencia de la jornada.

Además, el predio contó con una gran globa calefaccionada, equipada con mesas para sentarse a disfrutar de las compras y las propuestas.

“Tuvimos realmente un cierre espectacular. La gente se convocó muchísimo, el buen clima nos acompañó y la cantidad de gente que pasó superó nuestras expectativas”, celebró el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol.

“Más de ocho mil personas participaron y realmente vinieron con muchas ganas de disfrutar. Los pasteleros y reposteros vendieron muchísimo, y la gente estuvo entusiasmadísima”, describió Cayol.

También contó que las visitas guiadas a Hiroki estuvieron repletas todo el tiempo: “Fueron un éxito, se completaron todas las salidas, muchos aprovecharon para conocer a fondo Hirok”, relató Cayol.

“La gente caminó, recorrió, disfrutó de los shows, probó las propuestas de los pasteleros y utilizó los servicios que tenían a disposición. Así que realmente ha sido un éxito este cierre de las vacaciones de invierno”, describió el funcionario.

Otro de los puntos destacados de la jornada fue el funcionamiento del transporte público hacia el predio. “Hay que destacar el funcionamiento del bus eléctrico: llega lleno. Cada 15 minutos llega lleno de gente que se baja, recorre el paseo y además aprovecha para comer cosas ricas”, señaló Cayol.

La grilla de actividades tuvo como protagonistas a los más pequeños, con dos shows de magia, entretenimiento y juegos infantiles, y un espacio de arte donde los chicos pudieron pintar y sumarse a distintas propuestas recreativas.