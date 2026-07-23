El truco de llevar una hoja de laurel en la funda del celular: ¿por qué lo recomiendan?

Ritual: ¿por qué hay que colocar una hoja de laurel seca y en buen estado dentro de la funda del celular ?

Existe una tradición en el País Vasco , que da cuenta de que cuando una familia está pasando por una desgracia se emplea la expresión “esta casa no tiene laurel ”. Y es que, históricamente, al laurel se lo asoció con la prosperidad y la abundancia. Pero, ¿por qué se recomienda llevar una hoja de esta planta dentro de la funda del celular ? ¿Cuál es su principal propósito?

La historia cuenta que, en el siglo XIX, la tradición de los pastores romanos de repartir hojas de laurel en su camino -en señal de paz y prosperidad- se trasladó a la costumbre de meter una hoja de esta hierba en las cartas que contenían buenos deseos.

Llevar una hoja de laurel dentro de la funda del celular es un gesto asociado a la prosperidad que la tradición señala para esta planta y, asimismo, se trata de un hábito que puede funcionar como un amuleto cotidiano.

Históricamente, al laurel se lo asoció con la prosperidad y la abundancia.

Así, quienes creen en este tipo de rituales afirman que llevar una hoja de laurel dentro de la funda del celular permite tener ese símbolo siempre cerca, como un recordatorio de las metas personales o de la intención de atraer abundancia. Además, sostienen que el teléfono celular es uno de los objetos que más empleamos a lo largo de todo el día y, desde ya, es una herramienta relacionada con la comunicación, el trabajo y las oportunidades.

Lo cierto es que el ritual de colocar una hoja de laurel dentro de la funda del celular cobró protagonismo en redes sociales como Instagram y TikTok hasta llegar a viralizarse de inmediato. Y si bien no existen pruebas científicas que aseguren que llevar una hoja de laurel en el celular atraiga el dinero, el éxito o la buena suerte, para muchas personas opera como un recordatorio diario de sus intenciones y proyectos.

Cómo cumplir el ritual de colocar una hoja de laurel dentro de la funda del celular

No existe un procedimiento único para cumplir con el ritual de colocar una hoja de laurel dentro de la funda del celular, aunque quienes creen en él señalan que una forma de ponerlo en práctica es la siguiente:

Elegir una hoja de laurel seca y en buen estado.

y en buen estado. Limpiar la funda del celular .

. Colocar la hoja entre el teléfono y la funda para que quede protegida.

entre el teléfono y la para que quede protegida. Cambiarla cuando se rompa, pierda color o cada cierto tiempo, según la tradición que se siga.

El celular es una herramienta relacionada con la comunicación, el trabajo y las oportunidades.

Asimismo, cabe recordar que el laurel puede reportar variados beneficios para la salud. Algunos que pueden mencionarse son estos: