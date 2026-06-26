Mundial 2026: con celular en mano, así se enteraron los jugadores de Cabo Verde de su clasificación a 16vos

El momento fue realmente emotivo para los futbolistas que hicieron historia en su primera participación en los mundiales. Jugarán contra Argentina.

El momento en que los jugadores de Cabo Verde se enteraron que siguen con vida en el Mundial 2026.

La selección de Cabo Verde no deja de asombrar y despertar todo tipo de elogios. En este Mundial 2026 , Cabo Verde enfrentaba una tarea muy difícil, en un grupo que convivía con España, Uruguay y ArabiaSaudita. Ahora, se enfrentarán a la Selección Argentina.

Este viernes, tras empatar cero a cero con Arabia Saudita y a causa de la victoria de españoles ante uruguayos, el seleccionado africano se metió en los 16vos de final al sumar tres puntos en toda la primera fase. Hasta acá, los caboverdianos están invictos y lograron empatar con los ibéricos, que están entre los candidatos a ganar el torneo.

Apenas finalizado el encuentro, los jugadores de Cabo Verde se reunieron a un costado del campo de juego con un celular intentado saber cual era el resultado en el estadio AKRON de Guadalajara donde jugaban la celeste y la furia roja. Luego de unos segundos, la alegría fue total y festejaron la clasificación.

cabo verde celular clasificacion

Cómo llegó Cabo Verde a ser segundo de su grupo

El equipo caboverdiano sorprendió desde el comienzo de la competencia. Debutó con un valioso empate 0-0 ante España, luego igualó 2-2 frente al Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa en un encuentro cargado de emociones y terminó de sellar su clasificación con otra igualdad sin tantos ante Arabia Saudita. Con esos resultados, acumuló los puntos necesarios para meterse entre los clasificados y convertirse en una de las historias más destacadas de la fase de grupos.

La Scaloneta, por su parte, aseguró el primer lugar del Grupo J antes de disputar la última fecha. Las victorias frente a Argelia y Austria le permitieron quedarse con la cima de la zona y afrontar el cierre ante Jordania con menor presión. Esa posición le garantizó cruzarse con el segundo del Grupo H, un lugar que finalmente terminó ocupando Cabo Verde tras una definición apasionante.

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Cabo Verde, el rival de Argentina: cuándo juegan

El encuentro entre argentinos y caboverdianos se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 19. El partido corresponde al cruce entre el primero del Grupo J y el segundo del Grupo H, una llave que ya estaba determinada por el cuadro oficial de la Copa del Mundo. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones y marcará un hecho histórico para el combinado africano.

Para Scaloni, el duelo representa el inicio de la etapa decisiva del campeonato. Aunque Argentina aparece como favorita por jerarquía y experiencia, el recorrido de Cabo Verde demuestra que se trata de un rival capaz de competir ante cualquiera. De hecho, logró complicar tanto a Uruguay como a Arabia Saudita y llega con la confianza de haber superado todas las expectativas previas al torneo.

Selección Argentina Mundial Fase de grupos Jordania

En caso de avanzar a octavos de final, la Albiceleste continuará por el mismo sector del cuadro que ya tenía asignado desde el sorteo. Sin embargo, antes deberá superar a un adversario que se ganó el respeto del Mundial a fuerza de resultados. Argentina ya tiene rival, fecha y escenario: el próximo desafío rumbo a la defensa del título será frente al sorprendente Cabo Verde en Miami.

Vozinha, el referente de Cabo Verde

Vozinha, un arquero que en la previa del partido entre Cabo Verde y España era desconocido, pero que tras su desempeño ante la Furia, pasó a ser uno de los nombres más comentados en este inicio de la cita mundialista que se esta jugando en Estados Unidos, México y Canadá.

El nombre completo y verdadero del héroe de la jornada 5 del Mundial 2026 es Josimar José Évora Dias, aunque en el mundo del fútbol todos lo conocen simplemente como Vozinha. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad ubicada en la isla de São Vicente, Cabo Verde. El guardameta llegó a esta Copa del Mundo con 40 años recién cumplidos y una trayectoria construida lejos de los grandes reflectores del fútbol de élite.

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Su historia está marcada por el esfuerzo y la perseverancia. De niño creció lejos de sus padres y fue criado principalmente por sus abuelos. De hecho, el origen de su apodo 'Vozinha' ('abuelita', traducido del portugués) está relacionado con esa etapa de su vida: según él mismo contó, cuando sufría golpes jugando fútbol corría a refugiarse con su abuela, situación que terminó dándole el sobrenombre que hoy lleva en la espalda.

Antes de convertirse en el héroe de Cabo Verde frente a España, Vozinha recorrió un largo camino. Comenzó su carrera en Batuque FC, pasó por Mindelense y posteriormente emigró para jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.