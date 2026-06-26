Argentina ya tiene rival para los dieciseisavos: cuándo y dónde jugará ante el sorprendente Cabo Verde
El elenco comandado por Lionel Scaloni enfrentará al conjunto africano, que pasó segundo con tan solo tres unidades.
La Selección Argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras la definición del Grupo H, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo y protagonista de una campaña histórica en su primera participación mundialista. El seleccionado africano logró avanzar como segundo de su zona y ahora tendrá el desafío más importante de su historia frente al vigente campeón del mundo.
Cómo llegó Cabo Verde a ser segundo de su grupo
El equipo caboverdiano sorprendió desde el comienzo de la competencia. Debutó con un valioso empate 0-0 ante España, luego igualó 2-2 frente al Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa en un encuentro cargado de emociones y terminó de sellar su clasificación con otra igualdad sin tantos ante Arabia Saudita. Con esos resultados, acumuló los puntos necesarios para meterse entre los clasificados y convertirse en una de las historias más destacadas de la fase de grupos.
La Scaloneta, por su parte, aseguró el primer lugar del Grupo J antes de disputar la última fecha. Las victorias frente a Argelia y Austria le permitieron quedarse con la cima de la zona y afrontar el cierre ante Jordania con menor presión. Esa posición le garantizó cruzarse con el segundo del Grupo H, un lugar que finalmente terminó ocupando Cabo Verde tras una definición apasionante.
Cuándo jugarán Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final
El encuentro entre argentinos y caboverdianos se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 19. El partido corresponde al cruce entre el primero del Grupo J y el segundo del Grupo H, una llave que ya estaba determinada por el cuadro oficial de la Copa del Mundo. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones y marcará un hecho histórico para el combinado africano.
Para Scaloni, el duelo representa el inicio de la etapa decisiva del campeonato. Aunque Argentina aparece como favorita por jerarquía y experiencia, el recorrido de Cabo Verde demuestra que se trata de un rival capaz de competir ante cualquiera. De hecho, logró complicar tanto a Uruguay como a Arabia Saudita y llega con la confianza de haber superado todas las expectativas previas al torneo.
En caso de avanzar a octavos de final, la Albiceleste continuará por el mismo sector del cuadro que ya tenía asignado desde el sorteo. Sin embargo, antes deberá superar a un adversario que se ganó el respeto del Mundial a fuerza de resultados. Argentina ya tiene rival, fecha y escenario: el próximo desafío rumbo a la defensa del título será frente al sorprendente Cabo Verde en Miami.
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