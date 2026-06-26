Argentina ya tiene rival para los dieciseisavos: cuándo y dónde jugará ante el sorprendente Cabo Verde

La Selección Argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras la definición del Grupo H, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Cabo Verde , una de las grandes revelaciones del torneo y protagonista de una campaña histórica en su primera participación mundialista. El seleccionado africano logró avanzar como segundo de su zona y ahora tendrá el desafío más importante de su historia frente al vigente campeón del mundo.

El equipo caboverdiano sorprendió desde el comienzo de la competencia. Debutó con un valioso empate 0-0 ante España, luego igualó 2-2 frente al Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa en un encuentro cargado de emociones y terminó de sellar su clasificación con otra igualdad sin tantos ante Arabia Saudita . Con esos resultados, acumuló los puntos necesarios para meterse entre los clasificados y convertirse en una de las historias más destacadas de la fase de grupos.

La Scaloneta, por su parte, aseguró el primer lugar del Grupo J antes de disputar la última fecha. Las victorias frente a Argelia y Austria le permitieron quedarse con la cima de la zona y afrontar el cierre ante Jordania con menor presión . Esa posición le garantizó cruzarse con el segundo del Grupo H, un lugar que finalmente terminó ocupando Cabo Verde tras una definición apasionante.

Cuándo jugarán Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final

El encuentro entre argentinos y caboverdianos se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 19. El partido corresponde al cruce entre el primero del Grupo J y el segundo del Grupo H, una llave que ya estaba determinada por el cuadro oficial de la Copa del Mundo. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones y marcará un hecho histórico para el combinado africano.

Para Scaloni, el duelo representa el inicio de la etapa decisiva del campeonato. Aunque Argentina aparece como favorita por jerarquía y experiencia, el recorrido de Cabo Verde demuestra que se trata de un rival capaz de competir ante cualquiera. De hecho, logró complicar tanto a Uruguay como a Arabia Saudita y llega con la confianza de haber superado todas las expectativas previas al torneo.

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En caso de avanzar a octavos de final, la Albiceleste continuará por el mismo sector del cuadro que ya tenía asignado desde el sorteo. Sin embargo, antes deberá superar a un adversario que se ganó el respeto del Mundial a fuerza de resultados. Argentina ya tiene rival, fecha y escenario: el próximo desafío rumbo a la defensa del título será frente al sorprendente Cabo Verde en Miami.