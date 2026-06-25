Mundial 2026: siete jugadores de la Selección Argentina podrían hacer su debut mundialista ante Jordania

La Albiceleste ya tiene asegurado el Grupo J y Lionel Scaloni planea una rotación. El sábado en Dallas varios podrían estrenarse en una Copa del Mundo.

La Selección Argentina cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania con la tarea cumplida. Ya clasificada y como líder del Grupo J, la Albiceleste afrontará ese partido con una rotación que abriría la puerta a varios debutantes en Copas del Mundo.

El encuentro será este sábado a las 23 (hora de Argentina), en el Dallas Stadium. Con el primer puesto asegurado, Lionel Scaloni apunta a administrar cargas y darle minutos a quienes todavía no sumaron en el torneo.

Son siete los futbolistas de la lista que aún no debutaron en un Mundial. Una rotación amplia podría significar el estreno absoluto para varios de ellos en la máxima cita.

En el arco, si Scaloni decide preservar a Emiliano Martínez, ingresaría uno de sus dos suplentes. Gerónimo Rulli fue campeón en Qatar 2022, pero no jugó ni un minuto. Juan Musso, en tanto, vive su primera Copa del Mundo tras no haber sido citado en la edición anterior.

Ruli.jpg Gerónimo Rulli tuvo un insólito error ante el PSG en la Supercopa de Francia.

Los nombres que esperan su estreno con la Selección Argentina

En defensa ya está confirmada la ausencia de Cristian Romero, con una molestia en la rodilla derecha. Nicolás Otamendi tiene su lugar asegurado, pero en el lateral izquierdo podría aparecer Marcos Senesi, que entró a la lista por Leonardo Balerdi y todavía no debutó.

En el mediocampo hay otros dos casos. El de Giovani Lo Celso es particular: pieza importante del ciclo, se perdió Qatar por lesión y en Rusia 2018 no sumó minutos. El otro es Valentín Barco, una de las últimas incorporaciones a la lista, que llega con confianza tras marcar ante Islandia en la previa.

Giuliano Simeone y José Manuel López completan el grupo de los que esperan su oportunidad. El delantero del Atlético de Madrid tuvo más rodaje en el ciclo que el de Palmeiras, aunque ninguno jugó aún en esta Copa.

Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz también habían arrancado el Mundial sin debutar, pero ya se estrenaron en la goleada 3 a 0 sobre Argelia.

Nico Paz Messi Real Madrid Selección

El antecedente es reciente. En Qatar, pese a no llegar clasificada a la última fecha, el cómodo trámite ante Polonia le permitió a Scaloni darle minutos a Juan Foyth y Thiago Almada, que solo vieron acción en ese partido.

La gran incógnita sigue siendo Lionel Messi. El capitán, que cumplió 39 años, llega con cinco goles y como máximo artillero histórico de los Mundiales. Resta saber si será titular o si Nico Paz ocupará su lugar desde el arranque.

El probable once que se perfila: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

Más allá de los nombres, el foco ya está puesto en los dieciseisavos de final, que Argentina jugará el viernes 3 de julio en Miami ante el segundo del Grupo H.