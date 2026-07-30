El árbitro de la final del Mundial 2026 habló de Enzo Fernández y de Messi

Vincic se retiró luego de la victoria de España sobre Argentina en el partido decisivo de la Copa del Mundo.

Slavko Vincic rompió el silencio. El exárbitro esloveno, que colgó el silbato tras la final del Mundial 2026 , hizo su primera aparición pública y repasó aquella noche en la que España le ganó a la Argentina. Sin vueltas, defendió las decisiones de su equipo arbitral y, además, destapó detalles del comportamiento de Lionel Messi durante un diálogo que mantuvieron en pleno partido.

El juez de 46 años admitió que la designación para dirigir el partido decisivo lo tomó por sorpresa , aunque ese asombro inicial se convirtió rápidamente en un profundo orgullo por llevar el nombre de Eslovenia al escenario más grande del planeta.

"Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo", confesó.

Pero Vincic no se guardó elogios para su cuerpo técnico. Destacó con fuerza el trabajo de sus asistentes, Toma Klannik y Andra Kovai, a quienes definió como "una segunda familia" tras años compartiendo viajes, concentraciones, seminarios y preparación física.

La reacción del árbitro esloveno al enterarse que va a dirigir la final del Mundial.

Qué dijo de la final

A la hora del análisis del partido ante argentinos y españoles, el esloveno remarcó que el mayor desafío fue manejar las emociones propias de una definición mundialista.

En su mirada, la estrategia arbitral fue acertada, más allá de los cuestionamientos que llegaron desde el lado argentino. Su actuación, claro, quedó marcada por la expulsión de Enzo Fernández, que vio la segunda amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí y dejó a la Selección de Lionel Scaloni con un hombre menos. Vincic aseguró que no tuvo mayores problemas al revisar su desempeño y respaldó sin dudas aquella determinación.

Vincic es esloveno, igual que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. Foto: Sergio Dovio

Uno de los momentos más esperados fue su referencia al cruce con Messi después de esa jugada. Si bien prefirió guardarse el contenido de esa charla, soltó una frase que vale oro: "Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta", sentenció sobre el capitán argentino.

“Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”.

Por último, el exárbitro saludó con fuerza el uso del VAR y consideró que, ante la velocidad del fútbol actual, la tecnología es indispensable para corregir errores que hasta el mejor juez puede tener en el campo.

Cabe recordar que aquella final del Mundial fue su último partido. Una semana después, la Federación Eslovena confirmó su retiro, cerrando una carrera de más de 500 encuentros que también incluyó nada menos que la definición de la Champions League 2024.