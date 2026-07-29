El durísimo expediente de FIFA contra la AFA y tres jugadores de la selección

Este miércoles se conocieron las investigaciones que buscan sancionar a Argentina tras el Mundial 2026. Los motivos.

La Selección mostró la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras eliminar a Inglaterra.

Siguen las repercusiones por fuera del fútbol después del Mundial 2026 . FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a raíz de diversos incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá .

El foco principal del sumario se centra en dos episodios puntuales: la exhibición de una bandera alusiva a las Islas Malvinas tras la semifinal ante Inglaterra y los altercados posteriores a la final frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey .

La apertura del proceso se sustenta en el informe del instructor de ética designado especialmente para investigar estos hechos.

La pesquisa no solo apunta a la institución argentina, sino que también alcanza a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del exdefensor y actual integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Del lado español, el expediente incluye a Pablo Martín Páez Gavira (Gavi), quien comparte el mismo sumario abierto por la casa madre del fútbol.

El episodio de la bandera y el trasfondo político

Uno de los detonantes del procedimiento fue la bandera vinculada a las Islas Malvinas que los jugadores argentinos mostraron una vez finalizado el cruce con Inglaterra.

La FIFA analiza si esta acción constituye una manifestación de carácter político, práctica que se encuentra estrictamente prohibida por el código reglamentario del organismo.

Esta no es, sin embargo, la única arista bajo la lupa.

"Discriminación, racismo y problemas de seguridad"

El informe también documenta presuntos casos de discriminación, actos de abuso racista y una serie de nuevos incidentes protagonizados por los hinchas argentinos, tanto en la definición del torneo como en otros compromisos que disputó la Selección a lo largo de la Copa del Mundo.

Entre las infracciones que se le endilgan a la AFA figuran:

Manifestaciones ajenas al deporte .

Conductas inapropiadas de jugadores y delegación.

Hechos de tinte discriminatorio .

Agresiones con contenido racista .

Falencias en materia de orden y seguridad dentro y fuera de los estadios.

Además, la FIFA revisa el incumplimiento de protocolos oficiales, las demoras en los inicios de los partidos y otros incidentes menores pero reiterados durante la competencia.

Cánticos, objetos y conductas individuales

Otro capítulo del sumario aborda los cánticos, gestos y mensajes emitidos tanto por el plantel argentino como por un sector de la hinchada. A esto se suman el lanzamiento de objetos desde las tribunas en varios encuentros, una práctica que ya había sido advertida en fases anteriores del torneo.

En el aspecto individual, Molina y Paredes enfrentan acusaciones por presuntas agresiones a rivales. Por su parte, Almada y Gavi deberán dar explicaciones por su presunta conducta antideportiva, mientras que Roberto Ayala también quedó comprendido en el proceso por su rol en los incidentes posteriores a la final.

Próximos pasos del procedimiento

Como parte del debido proceso, la FIFA concedió a todos los implicados la oportunidad de presentar sus descargos por escrito. Una vez que la Comisión Disciplinaria analice las respuestas, resolverá si corresponde imponer sanciones y determinará el alcance de las mismas, que podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones o inhabilitaciones.