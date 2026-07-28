El duro comunicado de la UEFA contra Infantino por un plan para vender un porcentaje del Mundial 2030

La federación europea atacó al presidente de la FIFA tras la revelación de la posibilidad de incorporar capitales privados al torneo.

La guerra entre la UEFA y la FIFA sigue creciendo, luego de que la entidad europea emitiera un comunicado contra Gianni Infantino . Esto se debe al artículo del medio británico The Times, que asegura que el ente madre del fútbol planea vender un porcentaje del Mundial 2030 a capitales privados.

Esto generó un revuelo en el mundo, sobre todo por las implicaciones sobre el papel que ocuparía Donald Trump , presidente de Estados Unidos, en esta inversión de capitales.

El medio inglés asegura que el plan de Infantino es crear la FIFA Forward Enterprise (FFE) , que funcionaría bajo el control de la FIFA, pero que sería la empresa encargada de gestionar comercialmente los torneos más importantes, como el Mundial de selecciones y equipos.

FIFA evalúa VENDER un porcentaje de la Copa del Mundo a INVERSIONISTAS PRIVADOS CERCANOS A DONALD TRUMP. Gianni Infantino se convertiría en un “comisario” de esa nueva empresa que administraría el Mundial. [ @TimesSport ] pic.twitter.com/YOrU6ui8fK

En cuanto al dinero, este proyecto buscaría recaudar 20 mil millones de dólares con la venta de una participación minoritaria a capitales privados, que iría en un porcentaje entre el 20 y 30%. La FFE manejaría los patrocinadores, derechos de transmisión y boletaje de los torneos bajo el ala de la FIFA.

Una de las preocupaciones máximas es que se rumorea que el principal inversor sería Thrive Eternal, empresa dirigida por Joshua Kushner, que es el hermano menor del yerno de Donald Trump.

Ojo con lo que está pasando, porque esta noticia le está dando la vuelta al mundo. FIFA quiere crear una nueva empresa subsidiaria llamada FIFA Forward Enterprises (FFE) que se encargue de todas las operaciones comerciales de sus grandes eventos, como Copa del Mundo (masculina y… pic.twitter.com/OvLfiBeEjn — Cerebros (@CerebrosG) July 28, 2026

El presidente de Estados Unidos ya quedó en medio de la polémica en este último Mundial, cuando admitió haber llamado a Infantino para que revise la expulsión del delantero Folarin Balogun, a quien luego le anularon la roja y pudo jugar, en una decisión totalmente inédita.

El presidente de la FIFA, además, sería el CEO o comisionado de la empresa cuando termine su mandato al frente de la asociación que maneja el fútbol, lo que también llama la atención.

Según informó la FIFA, tras el artículo del medio inglés, los capitales privados no tendrán injerencia en las decisiones deportivas. El dinero recaudado con esta venta aseguraron que será repartido entre las federaciones asociadas, para que se utilice en infraestructura y desarrollo del fútbol juvenil y femenino, lo que podría inclinar la balanza en la votación.

El comunicado de UEFA contra Infantino

El plan de la FIFA generó una fuerte repercusión en el mundo del fútbol y una respuesta de la UEFA, que emitió un comunicado en redes sociales: "Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA lo toma extremadamente en serio", comenzó el fuerte mensaje.

UEFA statement on The Times article: pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

"Todas las Asociaciones Nacionales de Fútbol deberían hacer lo mismo. Todos los interesados deberían hacer lo mismo: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos los que se preocupan por el futuro del deporte", siguió el comunicado, que busca generar una unidad contra el plan de Infantino.

También atacó a los rumores sobre la participación de Trump: ""El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia financieramente".

Y terminó con un mensaje contundente contra la FIFA: "Ninguno de nosotros es el propietario del fútbol. No es de la FIFA para venderlo". Cabe destacar que la UEFA ya viene teniendo una relación tensa con Infantino, expresando su deseo de que no sea reelecto en 2027.