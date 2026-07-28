Denuncia por violencia de género: habló el técnico de Barracas Central tras la suspensión de Gonzalo Morales

El jugador fue denunciado públicamente por su expareja, por agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación.

En medio de la polémica por la denuncia de violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales , el Director Técnico de Barracas Central , Damián Ayude , habló sobre la decisión que tomó el club en las últimas horas.

Gonzalo Morales fue denunciado públicamente por violencia de género por su expareja, Karen Dinna, quien publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación.

Según trascendió en la prensa, la joven afirmó que la denuncia judicial ya fue presentada y explicó que decidió hacer pública su historia para alentar a otras mujeres a no permanecer en silencio frente a situaciones de violencia.

En las últimas horas, el DT respaldó la decisión del club de suspender al delantero del plantel profesional."El club hizo lo que correspondía", afirmó Ayude al referirse a la medida adoptada tras la acusación presentada por la expareja del futbolista.

Según informó Noticias Argentinas, el exentrenador de San Lorenzo afirmó que se enteró de lo ocurrido este lunes, y aseguró que el jugador ya fue notificado sobre el desplazamiento del grupo. "Es algo que trabajó la dirigencia pero no pude hablar con Gonzalo, fue todo muy reciente, después de la vorágine del partido llegó a eso, pero obviamente en algún momento tendré contacto con él."

También, Ayudé expresó cómo tomó el club la situación: “Fue todo muy repentino, se hizo lo que corresponde como institución, el club tomó la medida que tenía que tomar, desde lo judicial, legal o en cuanto a las leyes y, al no haber confirmaciones, lo separó. Como empleado del club, acato las órdenes, pero esperemos que no sea lo que se dice. Igualmente apoyo la decisión del club”.

La decisión de Barracas Central

Tras hacerse pública la denuncia, el Club Atlético Barracas Central informó este lunes que decidió apartar al delantero Gonzalo Morales del plantel profesional de Primera División.

A través de un comunicado oficial, la institución de Villa Lynch indicó que la separación del futbolista, quien se encuentra a préstamo en el club, tiene carácter preventivo y se mantendrá "hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026

"Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", expresó el club en el escrito.

Barracas Central también ratificó su disposición a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos. Además, aseguró que actuará "con la responsabilidad que la situación requiere" y adoptará nuevas medidas en función de la evolución de la causa judicial, "siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia".

El delantero, surgido de las divisiones inferiores de Boca, había sido el autor del gol en la victoria histórica de Barracas ante River en el Monumental, apenas días antes de que se conociera la denuncia pública realizada por su expareja.

Hasta el momento, el jugador no realizó declaraciones sobre las acusaciones que pesan en su contra.