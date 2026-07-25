River debuta en el Torneo Clausura ante Barracas Central: hora, formaciones y TV

El Millonario quiere recuperarse luego de la dura eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina la semana pasada.

River recibirá este sábado a Barracas Central , por la primera fecha del Torneo Clausura , con el objetivo de dejar atrás el duro golpe que recibió ante Aldosivi de Mar del Plata en la Copa Argentina.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

River llega a este inicio de Torneo Clausura envuelto en dudas, luego del durísimo e inesperado inicio de semestre, ya que cayó 3-1 ante Aldosivi de Mar del Plata para quedarse eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.

El "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, estuvo muy cerca de quedarse con el título el semestre pasado en el Torneo Apertura, donde alcanzó la final y estuvo en ventaja hasta muy cerca del final. Sin embargo, en los últimos minutos Belgrano de Córdoba logró dar vuelta la historia para dejar a los de Núñez con las manos vacías.

Sudamericana, competición que ya ganó en el 2014 de la mano de Marcelo Gallardo, en el que sería el inicio del ciclo más ganador de su historia.

Barracas Central, por su parte, tuvo un muy flojo primer semestre de año, donde no pudo clasificar a los playoffs en el Torneo Apertura porque finalizó en la novena colocación, mientras que en la Copa Sudamericana, donde tuvo su primera participación en una competición internacional, se despidió en la primera fase tras quedar último en el Grupo G.

Las probables formaciones de River y Barracas Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Torneo Apertura

Fecha 1

River - Barracas Central

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports Premium

Juanfer Quintero le dijo adiós a River: rescisión de mutuo acuerdo

River hizo oficial la rescisión del contrato del talentoso enganche colombiano Juan Fernando Quintero, quien venía de disputar la Copa del Mundo 2026 con su seleccionado.

El final del vínculo se dio “de común acuerdo” entre ambas partes, por lo que el volante será agente libre y podrá definir con mayor libertad su próximo club.

Así, el futbolista de 33 años le puso fin a su tercer ciclo en la institución “Millonaria” tras la disputa de 40 partidos y un total de 137 encuentros, entre sus tres pasos por el club del barrio porteño de Núñez.

Luego de algunas declaraciones cruzadas entre el futbolista y el entrenador Eduardo Coudet, River comunicó de manera oficial que rescindió el contrato del mediocampista “Juanfer” Quintero.

Luego de una participación mundialista en la que disputó cuatro partidos y dio una asistencia, el futbolista no regresó a las prácticas con el club de la banda roja. Mientras Coudet alegaba que debía volver a presentarse el pasado jueves, el colombiano afirmó que no había tenido charlas con el DT desde que fue licenciado, al final del Torneo Apertura 2026.

Envuelto en un claro conflicto con el “Chacho”, la institución respaldó al entrenador y confirmó la rescisión de contrato del mediocampista, de común acuerdo entre las partes involucradas.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, redactó el equipo de comunicación de River sobre el colombiano, autor del gol del 2-1 en la recordada final de la Copa Libertadores 2018 entre el equipo que dirigía Marcelo Gallardo y Boca, disputada en Madrid.

Fue así como Juan Fernando Quintero le puso final a su tercer paso por River, club que había abonado cerca de tres millones de dólares para adquirirlo en mediados de 2025.