¡Bombazo! Juan Fernando Quintero rescindió su contrato con River: el comunicado del club

Juan Fernando Quintero no seguirá en River Plate. Así lo dio a conocer el club millonario en las últimas horas de este viernes a través de un comunicado en sus redes sociales. El jugador fue despedido con un saludo fraternal.

El volante colombiano, uno de los héroes de Madrid, no regresó al club tras el Mundial y días atrás había cuestionado futbolísticamente al técnico Eduardo "chacho" Coudet en una entrevista de ESPN.

La relación de Quintero con Coudet nunca fue la mejor y siempre se habló de sus diferencias en el vestuario, a pesar de que el propio técnico y Juanfer se ocuparán en distintas oportunidades de negar (o no hacer público) estas rispideces al ser consultados por los medios.

Su tercera ¿y última? etapa

De esta manera, Quintero cierra su tercera etapa en River Plate, a la que llegó de la mano de Marcelo Gallardo a mediados de 2025, tras su salida de América de Cali y Racing previamente. En la misma, disputó 40 partidos, convirtió cinco goles y dio 10 asistencias.

Ya sus 33 años, difícilmente vuelva a vestir los colores del millonario, por lo que esta podría ser la despedida definitiva como jugador de la institución. El colombiano dejó una marca que difícilmente se pueda borrar en la memoria riverplatense con su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, que sirvió para dar vuelta el partido y luego consagrarse campeón.

Quintero cuestionó a Coudet

Quintero encendió las alarmas días atrás en River antes del debut en el Torneo Clausura. El volante colombiano había pedido una licencia hasta el jueves 30 de julio por “asuntos personales”, para atender una situación familiar, por lo que no era parte del plantel para el debut en el certamen.

En medio de las dudas por su futuro, Juanfer habló en ESPN y fue contundente sobre su presente con Eduardo Coudet: “No soy prioridad para Coudet, los últimos meses no fui influyente. Estoy buscando la mejor situación para mi”.

"NO SOY PRIORIDAD PARA ÉL (COUDET)". Juan Fernando Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con el Chacho Coudet.



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Luego, el colombiano profundizó sobre la falta de continuidad que tuvo en el último tiempo y recordó lo ocurrido en la final: “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué cinco minutos. Todo está claro, acá no hay misterios; su forma en la que juega y sus conceptos futbolísticos. Como ya le dije una vez, siempre voy a respetar las decisiones que toma. De mi parte nunca va a haber una falta de respeto”.

Por último, Quintero marcó que las diferencias con el entrenador pasan por lo futbolístico y volvió a dejar en claro que no se siente una pieza central del equipo: “Todo queda expuesto en el campo. Seguramente no soy prioridad para él. Como persona tengo la mejor, lo respeto pero futbolísticamente pensamos diferente. Pero eso no es problema, hoy es el entrenador de River, tiene su mérito y su respeto. Yo nunca le falté el respeto a nadie, todos tenemos situaciones diferentes en los momentos de la vida y el fútbol”.

En ese contexto, la continuidad de Quintero quedó en duda. El jugador dejó claro que analiza “la mejor situación” para su carrera y, si no encuentra mayor protagonismo en River, una salida podría empezar a ganar fuerza durante las próximas semanas.