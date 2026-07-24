Franco Colapinto disputa la clasificación en el GP de Hungría: a qué hora y dónde verlo

El piloto argentino de Alpine se accidentó en la práctica libre 2 y deberá afrontar una clasificación con pocas vueltas previas en el circuito de Hungría.

Franco Colapinto afrontará este sábado 25 de julio una jornada clave en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 . El piloto argentino de Alpine llega a la clasificación después de un viernes complicado en Hungaroring, donde chocó en la práctica libre 2, provocó una bandera roja y terminó en el puesto 21.

El accidente se produjo en la última curva del circuito, cuando restaba poco más de media hora para el cierre de la sesión. Colapinto marchaba 20° al momento del golpe, perdió el control de su Alpine y terminó contra la contención. El único piloto que quedó por debajo suyo en la tanda fue Lance Stroll, quien no pudo salir a pista tras accidentarse en la primera práctica.

El panorama para el argentino es exigente, ya que tampoco había participado de la FP1. En esa sesión fue reemplazado por el estonio Paul Aron, dentro de la obligación reglamentaria de la FIA para que los rookies sumen entrenamientos durante la temporada. Por eso, Colapinto tendrá apenas la práctica libre 3 para ajustar el auto antes de la clasificación.

La FP3 se correrá este sábado desde las 7:30 de la mañana, mientras que la clasificación del GP de Hungría está programada para las 11. Allí, el argentino buscará recuperarse de un viernes adverso y encontrar una mejor puesta a punto con Alpine para intentar avanzar lo más posible en la grilla.

En la pelea de arriba, Ferrari fue el gran dominador del viernes. Charles Leclerc lideró la primera práctica libre y Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en la FP2 con 1:18,729, apenas 148 milésimas por delante de su compañero de equipo. El top cinco de la segunda tanda lo completaron Lando Norris, Max Verstappen y George Russell.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, cerró ambas sesiones en el puesto 14. Ese rendimiento le da al equipo una referencia más sólida para trabajar de cara al sábado, en una clasificación que será determinante para las aspiraciones del argentino en Hungría.

Cómo ver la Fórmula 1 en vivo en Argentina

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