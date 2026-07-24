Así fue el duro choque de Franco Colapinto: qué dijo luego

El piloto argentino de Alpine perdió el control de su monoplaza y acabó en la grava, por lo que se tuvo que detener la sesión.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró el viernes de la peor manera en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 , ya que chocó, provocó la bandera roja y terminó vigésimo primero en la práctica libre 2.

El dominio fue para Ferrari , ya que el monegasco Charles Leclerc dominó en la primera práctica libre y en la siguiente la primera posición fue para el británico Lewis Hamilton .

Al momento del choque, Colapinto marchaba en el vigésimo lugar cuando restaba poco más de media hora para que finalizara la sesión. El accidente del argentino fue en la última curva del circuito de Hungaroring, donde perdió el control de su Alpine y terminó estrellándose contra la contención.

De esta manera, Colapinto queda al límite en el GP de Hungría ya que en la práctica libre 1 no pudo decir presente debido a que fue reemplazado por el estonio Paul Aron por la disposición de la FIA de que los rookies tienen que participar en al menos cuatro sesiones de entrenamientos al año.

Es por esta razón que Colapinto tendrá que exprimir al máximo a su Alpine en la práctica libre 3, que será este sábado a partir de las 7:30 de la mañana, con el objetivo de poner a punto su monoplaza de cara a la clasificación, que está programada para las 11 de la mañana.

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el choque?

"Perdí la mañana, así que no era lo ideal. Pero luego (en la FP2) perdí la parte trasera del coche en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos", comenzó.

El reto será mayúsculo durante la clasificación del sábado, dado que el pilarense solo podrá sumar algunas vueltas más en las prácticas libres 3 luego de su accidente: "No ha sido un buen día, no es un comienzo ideal. También he perdido bastante tiempo en la pista, así que ahora intento centrarme en lo que podemos aprender y mejorar para mañana".

"Ha sido un día bastante corto. Creo que con los coches de este año, con la baja carga aerodinámica que tienen, son cada vez más difíciles de conducir. En un circuito así, con muy poco agarre, se siente bastante difícil, por supuesto".

"Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche tenga una mejor ventana de funcionamiento para mañana", concluyó el piloto argentino.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando contra el muro en la FP2 del Gran Premio de Hungría.



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El único piloto que terminó por debajo suyo en la FP2 fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien no pudo salir a pista tras el choque que protagonizó en la primera tanda de entrenamientos.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó las dos sesiones del día en el decimocuarto lugar.

En lo que respecta a la pelea por el primer lugar, el líder en la FP2 fue Hamilton, quien giró en 1:18,729 y le sacó 148 milésimas a su compañero de equipo en Ferrari, que es Charles Leclerc.

El top 5 lo completaron el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes).

Previamente, en la práctica libre 1, el primer lugar quedó en manos de Leclerc, quien fue escoltado por Verstappen y Hamilton.