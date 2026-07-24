Fuerte advertencia de Klopp en su presentación en Alemania: "Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré"

El alemán Jürgen Klopp fue presentado como entrenador de la Selección alemana y lanzó una fuerte advertencia ante la prensa. Las frases completas que hicieron ruido.

Jürgen Klopp ya se sacó chispa con la prensa en la primera conferencia oficial donde fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Alemania , que era dirigida por Julien Nagelsmann hasta la eliminación en manos de Paraguay del Mundial 2026 . Sin freno y fiel a su estilo combativo, el DT dejó frases durísimas que resonaron a nivel mundial.

No anduvo con medias tintas y rápidamente, el entrenador que ha cosechado un sinfín de títulos en los clubes por los que pasó, marcó terreno ante la prensa.

“Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré”, advirtió Klopp con dureza en conferencia. Por otra parte, hizo referencia a su llegada al importante seleccionado que no atraviesa una buena etapa desde su campeonato conseguido en el Mundial 2014 : "En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo ysé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él " .

Klopp, en su presentación como seleccionador de Alemania.



"No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por vosotros. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y a Tuchel".



"Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una… pic.twitter.com/EMaPgcm0hJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 24, 2026

En su relato fue duro con la prensa y le hizo una advertencia: “No pongan palos en la rueda”. Luego fue por más: "Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañen el proceso pensando en el bien del mismo".

Luego, explotó en su relato: "Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización.Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré. No hago esto por mí. Lo hago por ustedes. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor".

La carrera de Klopp

Frankfurt

Mainz

Dortmund

Liverpool

París FC (Director Global de Deportes)

(Director Global de Deportes) Leeds (Director Global de Deportes)

(Director Global de Deportes) RB Omiya (Director Global de Deportes)

(Director Global de Deportes) New b(Director Global de Deportes)

b(Director Global de Deportes) RB Bragantino (Director Global de Deportes)

(Director Global de Deportes) Leipzig (Director Global de Deportes)

(Director Global de Deportes) Selección de Alemania

Mundial 2026: un organismo internacional investiga irregularidades con apuestas deportivas

)El Grupo de Copenhague, que opera bajo el Consejo de Europa, lanzó un informe con las alertas que saltaron en partidos del Mundial 2026 respecto a supuestas irregularidades con apuestas deportivas. Entre estas, se encuentran dos partidos que involucran a España, selección campeona del mundo.

El balance de la investigación tomó quince partidos como referencia con situaciones que quedaron bajo vigilancia, llegando a siete "alertas amarillas", que todavía no fueron reveladas en su totalidad, aunque hay cuatro que ya se conocen.

Las irregularidades en partidos del Mundial

Las apuestas deportivas son un problema cada vez más grande en las diferentes disciplinas, porque en muchas ocasiones dejan una mancha en los eventos o partidos, y en algunos casos son infracciones difíciles de probar.

La FIFA, que tiene un "Grupo de Trabajo sobre Integridad", determinó que no hubo actividad sospechosa ni algún indicio de manipulación durante los más de 100 encuentros del Mundial. Se estima que se apostaron alrededor de 240 mil millones de dólares durante la competencia, cifra que duplica a la de Qatar 2022.

UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN ALERTA SOBRE SIETE POSIBLES PARTIDOS AREEGLADOS EN EL MUNDIAL



Un grupo asesor del Consejo de Europa ha publicado un informe y alertado sobre siete posibles casos de arreglo de partidos relacionados con apuestas deportivas o prediction markets durante… pic.twitter.com/g2bshXXZDm — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 23, 2026

Por su parte, el Grupo de Copenhague, que fue creado para detectar, sancionar y prevenir la manipulación de competiciones deportivas, realizó un informe en el que encontró por lo menos siete situaciones que presentan irregularidades con respecto a las apuestas deportivas.

La primera fue la expulsión del jugador sudafricano Themba Zwane en el partido inaugural ante México. Este encuentro fue bastante accidentado y tuvo tres tarjetas rojas.

Otras dos irregularidades se presentaron en encuentros de España: la primera fue el empate ante Cabo Verde, en el que se registró una apuesta de más de 4 millones de dólares a que la selección europea no ganaría el encuentro, lo que terminó cumpliéndose; y la otra fue contra Arabia Saudita, en el gol anulado a Ferrán Torres, que tardó más de tres minutos en no ser convalidado, un tiempo que fue inusual durante el torneo.

Por último, la plataforma Polymarket abrió la opción para apostar sobre la presencia de Folarin Balogun en el encuentro de Estados Unidos ante Bélgica, unos días después de ser expulsado contra Bosnia, y días antes de que la FIFA finalmente levantara su sanción, en un movimiento que generó mucha polémica.

#ÚltimaHora | La FIFA suspende por un año la sanción a Balogun, que podrá jugar contra Países Bajos los octavos de final del Mundial.



El estadounidense fue expulsado con roja directa por una acción clara de juego brusco grave.



Vaya circo, @FIFAcom. pic.twitter.com/JJXixIst7N — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 5, 2026

Infantino, presidente de FIFA, le envió una carta de felicitaciones a la AFA

El presidente de la casa madre del fútbol mundial le pidió a su homónimo de la AFA que le haga saber y llegar a toda la delegación albiceleste las felicitaciones. En tal sentido expresó: “A todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

Por último, reservó unas palabras exclusivas para Chiqui Tapia, en las cuales declaró: "Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino".