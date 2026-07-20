El XI ideal del Mundial 2026 según la FIFA y las figuras que se quedaron afuera.

El Mundial 2026 llegó a su final tras la consagración de España como campeona del mundo tras imponerse a la Argentina en la final por 1-0. De esta manera, se reavivó el debate sobre los mejores futbolistas del torneo. Mientras la FIFA oficializó sus premios individuales, la selección del once ideal realizada por el periodista Mark Ogden para ESPN fue una de las que generó controversia. En ambos listados, figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Rodri aparecen como protagonistas de una edición que contó con 48 equipos y 104 partidos.

Según informó ESPN, la elección de Ogden ubica en el arco a Vozinha , arquero de Cabo Verde, cuya actuación sorprendió a la opinión pública internacional. A sus 40 años, Vozinha mantuvo su portería invicta frente a España y realizó atajadas decisivas ante Argentina en 16avos de final, lo que le valió el reconocimiento como una de las leyendas inesperadas del torneo. De acuerdo con el reporte, “Vozinha se convirtió en una leyenda de la Copa del Mundo”, cita que resume el impacto del arquero africano, quien superó en este equipo ideal a Unai Simón, galardonado oficialmente con el Guante de Oro por la FIFA y a Orlando Gill , incluido en el XI ideal oficial del toneo.

En la línea defensiva, el equipo ideal de Ogden incluyó a Djed Spence (Inglaterra), Pau Cubarsí (España), Aymeric Laporte (España) y Marc Cucurella (España). Spence, defensor del Tottenham, fue una de las apuestas del entrenador Thomas Tuchel, quien decidió prescindir de Trent Alexander-Arnold para darle continuidad al joven inglés. Su rendimiento, especialmente en la semifinal ante Argentina, lo colocó en la nómina de destacados.

En tanto, Cubarsí, con solo 19 años, se consolidó como titular en el eje de la zaga española y recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA. Por su parte, Laporte, tras su regreso a España para jugar en el Athletic Club, mostró nuevamente su mejor versión, mientras que Cucurella justificó su traspaso al Real Madrid con una campaña consistente en la banda izquierda. De la nómina quedaron afuera los jugadores argentinos Lisandro Martinez (incluido en el XI oficial de la FIFA) y Cristian Cuti Romero. Dayot Upamecano, Cucurella y Pedro Porro fueron los otros futbolistas incluidos por la organización del Mundial a su equipo ideal.

Los mediocampistas y delanteros elegidos

El mediocampo propuesto por ESPN presentó a Rodri (España), Ayyoub Bouaddi (Marruecos) y Jude Bellingham (Inglaterra). Rodri, mediocampista del Manchester City, fue descrito por Ogden como “el mejor del mundo en su función como volante defensivo y organizador”, un concepto reforzado por la FIFA al otorgarle el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Bouaddi, con 18 años y reciente elección por la selección marroquí, emergió como una de las revelaciones, mientras que Bellingham —autor de siete goles— se quedó con la Bota de Bronce oficial. En esta categoría no figura Enzo Fernández, quien le dio la victoria a Argentina sobre el final contra Egipto y el empate contra Inglaterra en semifinales.

En la línea de ataque, la selección de Ogden incluyó a Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega). Leo, a sus 39 años, disputó su sexto Mundial y volvió a liderar a la albiceleste hasta los cuartos de final, obteniendo el Balón de Plata y la Bota de Plata. Su desempeño fue considerado determinante para la campaña argentina. Mbappé, capitán de Francia, sumó 10 goles en este Mundial, lo que le permitió adjudicarse la Bota de Oro como máximo artillero. Haaland, por su parte, igualó el récord de mejor debutante en una Copa del Mundo, con siete conquistas, y se convirtió en uno de los nombres más influyentes de la cita.

La FIFA, por su parte, repartió los siguientes galardones: Rodri recibió el Balón de Oro, Lionel Messi el Balón de Plata, y Kylian Mbappé el Balón de Bronce. El francés obtuvo además la Bota de Oro, seguido por Messi y Bellingham, mientras que el Guante de Oro fue para Unai Simón. El reconocimiento al Juego Limpio quedó en manos de Países Bajos.

El once ideal del Mundial elegido por la FIFA

Arquero: Orlando Gill (Paraguay - San Lorenzo)

Defensores: Pedro Porro (España - Tottenham); Dayot Upamecano (Bayern Munich); Lisandro Martínez (Argentina - Manchester Utd.); Marc Cucurella (España - Chelsea)

Mediocampistas: Rodri (España - Manchester City); Jude Bellingham (Inglaterra - Real Madrid); Enzo Fernández (Argentina - Chelsea)

Delanteros: Lionel Messi (Argentina - Inter Miami); Erling Haaland (Noruega - Manchester City); Kilyan Mbappé (Francia - Real Madrid)

El once ideal del Mundial según ESPN