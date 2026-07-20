El emotivo posteo de Antonella Rocuzzo para Messi

La esposa del capitán argentino le dedicó una publicación, luego de la caída en la final del Mundial 2026.

Mientras el mundo del fútbol todavía digiere la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 , en el círculo más íntimo de Lionel Messi siempre está su familia. Como era de esperarse, la primera en alzar la voz fue Antonella Roccuzzo , su compañera de vida y madre de sus tres hijos.

La rosarina utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje que, en cuestión de minutos, se convirtió en uno de los posteos más comentados de la jornada. Y aunque el dolor por la derrota está presente, Antonella eligió poner el foco en lo que realmente importa: la persona detrás del jugador.

"Siempre vas a ser el mejor @leomessi", arrancó la publicación, con una frase que ya se convirtió en un manifiesto de amor incondicional. "No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió, en una clara referencia a la entrega que Messi mostró en cada partido del torneo.

Más que un jugador: un ejemplo para los hijos

Pero el mensaje de Antonella no se quedó en el elogio deportivo. La esposa del capitán profundizó en el aspecto humano y en el rol de Messi como padre.

"Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia", continuó Antonella, en un párrafo que ya fue replicado por miles de usuarios.

"Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".

La familia Messi, un pilar en los momentos difíciles

El posteo de Antonella llegó en un momento clave para el capitán argentino. La derrota en la final ante España fue un golpe duro para todo el plantel, pero especialmente para Messi, que disputó su sexto Mundial y soñaba con cerrar su ciclo con un bicampeonato histórico.

Sin embargo, como suele suceder en los momentos de mayor adversidad, la familia del 10 se convirtió en su principal refugio. Antonella, que estuvo presente en todas las tribunas del Mundial acompañando a su esposo, fue una de las primeras en bajar al césped para abrazarlo después del pitido final, en una imagen que dio la vuelta al mundo.

Un mensaje que trasciende el fútbol

Más allá del resultado, el mensaje de Antonella Roccuzzo ya empezó a ser interpretado como un recordatorio de que la grandeza de Messi no se mide solo por los títulos. Sus palabras, cargadas de admiración y orgullo, resonaron en millones de argentinos que, a pesar de la derrota, siguen sintiendo que el 10 es único.

En las redes, el posteo ya supera el millón de "me gusta" y los comentarios de apoyo no paran de llegar. "Antonella, sos la mujer que todos quisiéramos tener al lado", "El verdadero amor es este" o "Qué lindo ver que detrás de un grande hay una mujer que lo sostiene" son algunos de los mensajes que acompañan la publicación.

Mientras tanto, Messi ya empezó a recibir el cariño de su familia, el único consuelo que, como bien sabe el capitán, vale más que cualquier copa.