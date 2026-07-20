En fotos y videos | Neuquén y el país celebraron la Argentinidad como agradecimiento a la Selección
Pese a que el resultado final no fue el esperado, miles de hinchas salieron a las calles para dar una muestra de gratitud a la Scaloneta.
Parece que las cosas cambiaron en el fútbol argentino a la hora de procesar la derrota. Este domingo, tras el 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, los reproches se transformaron en aplausos.
En una jornada cargada de lágrimas y cantos, miles de familias coparon el centro de la ciudad para celebrar el camino recorrido por la Scaloneta.
Es el cierre de un ciclo que ya es leyenda y el agradecimiento gigante de un pueblo hacia un equipo que, con el orgullo intacto, volvió a unir a todo un país.
Celebrar la argentinidad
Tanto en las principales ciudades como en pequeñas localidades de norte a sur de la provincia, la pasión albiceleste volvió a unir a miles de personas en una jornada que quedará para el recuerdo. LM Play estuvo en los festejos. Mirá las declaraciones.
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Así festejó la localidad de Villa La Angostura la coronación de Argentina como subcampeona del Mundial 2026.
En todas las ciudades del país, familias y grupos de amigos salieron a festejar el recorrido que ha hecho la Scaloneta en este Mundial 2026.
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