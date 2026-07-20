En fotos y videos | Neuquén y el país celebraron la Argentinidad como agradecimiento a la Selección

Pese a que el resultado final no fue el esperado, miles de hinchas salieron a las calles para dar una muestra de gratitud a la Scaloneta.

Neuquén y el país celebraron la Argentinidad como agradecimiento a la Selección

Parece que las cosas cambiaron en el fútbol argentino a la hora de procesar la derrota. Este domingo, tras el 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 , los reproches se transformaron en aplausos.

En una jornada cargada de lágrimas y cantos, miles de familias coparon el centro de la ciudad para celebrar el camino recorrido por la Scaloneta.

Es el cierre de un ciclo que ya es leyenda y el agradecimiento gigante de un pueblo hacia un equipo que, con el orgullo intacto, volvió a unir a todo un país.

Celebrar la argentinidad

Tanto en las principales ciudades como en pequeñas localidades de norte a sur de la provincia, la pasión albiceleste volvió a unir a miles de personas en una jornada que quedará para el recuerdo. LM Play estuvo en los festejos. Mirá las declaraciones.

Así se vivió la gran final del Mundial 2026 en pleno centro de Neuquén

Una vez más, neuquinos extendieron la bandera argentina en el Monumento a San Martín. Foto: Claudio Espinoza

Foto: Claudio Espinoza

San Martin de los Andes y el festejo por haber visto una selección alucinante

San Patricio del Chañar fue una fiesta

Festejos en San Patricio del Chañar. Video gentileza

Plottier festejó al ritmo de bombos y bubuzelas

Sobran los motivos: así festejó Aluminé este domingo

El himno se canta con orgullo: el canto de Chos Malal luego de la final

Ji ji ji: nosotros ya ganamos

Así festejó la localidad de Villa La Angostura la coronación de Argentina como subcampeona del Mundial 2026.

En todas las ciudades del país, familias y grupos de amigos salieron a festejar el recorrido que ha hecho la Scaloneta en este Mundial 2026.