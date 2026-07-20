El posteo de Rosario Central sobre la selección que generó rechazo

Un posteo de Rosario Central tuvo inesperadas consecuencias. Para felicitar a la selección argentina por su actución en el Mundial 2026 , el club compartió una imagen del partido con Jordania en la que no están Lionel Messi ni Scaloni , pero sí Giovani Lo Celso .

Cabe mencionar que tanto el capitán como el técnico surgieron de Newell's, el clásico rival del "canalla". Por su parte, Lo Celso es el único jugador surgido en Central que forma parte del actual plantel argentino.

Además de las críticas de distintos usuarios a través de las redes sociales, quien se sumó al rechazo fue Pablo Quirno, integrante del gobierno de Javier Milei.

“Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”, escribió la cuenta oficial del club rosarino junto a la foto.

Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

Quirno se sumó a la polémica y publicó un fuerte mensaje desde su cuenta de X: “Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”.

La frase del funcionario apuntó directamente a la histórica rivalidad rosarina, ya que Messi está identificado con Newell’s desde su infancia, mientras que Scaloni también tiene pasado en el club del Parque Independencia.

El posteo de Central generó una fuerte discusión entre hinchas de distintos clubes, ya que muchos interpretaron la elección de la imagen como una manera de destacar a Lo Celso y, al mismo tiempo, evitar la presencia de Messi por su vínculo con Newell’s.

Otros usuarios señalaron que la foto correspondía al partido ante Jordania, encuentro en el que Messi no fue titular, por lo que sostuvieron que el capitán no había sido “borrado” de la imagen, sino que directamente no formaba parte de esa formación.

Ante las críticas, Quirno volvió a responder y aclaró su postura: “No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable”.

La polémica se dio en medio de la tristeza por la derrota argentina en la final del Mundial y puso otra vez en el centro de la escena la rivalidad entre Rosario Central y Newell’s, incluso alrededor de una publicación dedicada a la Selección.

El agradecimiento de Central, que buscaba reconocer el recorrido del equipo de Scaloni, terminó convertido en una controversia nacional por la ausencia de las dos figuras más representativas del ciclo: Messi, capitán y emblema absoluto, y Scaloni, conductor del período más exitoso de la historia reciente argentina.

La respuesta de Central

El club le respondió a Quirno sin nombrarlo pero con un contundente comunicado. Además aclararon que tienen buena relación con Messi y adjuntaron una foto del 10 con Lo Celso.

"Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de “Felicitaciones a la Selección”, se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por Fase de Grupos. En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo, que el club publicó en sus redes oficiales con el derecho que le cabe, conforme lo establece el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión que rige en nuestro territorio".

"Dicho esto, Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras. Por lo que entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo. Además, Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años".