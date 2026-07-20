La selección está de vuelta en el país y fue ovacionada por la gente

La mayoría de los jugadores volvieron juntos y este martes también podría llegar Messi a Rosario.

El avión que trasladó a un grupo mayoritario jugadores de la Selección que fue subcampeona del mundo , llegó al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York , dónde había partido muy temprano en la mañana. Luego, los futbolistas fueron trasladados en un colectivo descapotable hasta el predio de AFA mientras recibían una ovación de la gente.

Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO , donde los jugadores abordarán un mico que los llevará hasta el predio que el combinado albiceleste posee en Ezeiza .

Son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

La delegación fue encabezada por Claudio Fabián Tapia, presidente de AFA.

Luego de bajar del avión, el grupo de jugadores se subió a un colectivo descapotable que los trasladó hasta el predio que la AFA posee en Ezeiza y que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

Los futbolistas fueron ovacionados por la gente, que en el costado del camino los aplaudió y entonó las canciones que acompañaron esta semana de Mundial.

Tanto ellos como el cuerpo técnico y Tapia recibieron el afecto hasta finalmente ingresar al predio unos minutos después.

Los que no llegaron al país

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami.

Desde allí, el capitán del seleccionado vendrá este martes, directamente a Rosario, para pasar tiempo con toda su familia.